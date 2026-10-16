El Vaticano evita hacer previsiones de la visita del papa León XIV a Uruguay a tres semanas del anunciado viaje

La Iglesia Católica en Uruguay insistió ayer con que continúa con “con esperanza” con los preparativos de la visita del papa León XIV prevista para dentro de 21 días. Sin embargo, en el Vaticano hablan con prudencia sobre la agenda del pontífice al decir que “hay que esperar” a ver cómo evoluciona después de la operación del martes para saber su agenda. Fue intervención en la que le quitaron el lóbulo inferior del pulmón derecho y tras la que le diagnosticaron cáncer de pulmón.

Está previsto que León XIV concurra a Uruguay desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre. Después iría a Argentina y, por último, a Perú, donde vivió más de 20 años.

La Iglesia Católica en Uruguay, además, indicó que “continúa acompañando con especial cercanía y oración al papa, deseando su pronta y plena recuperación”.

En Roma, el cardenal y secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, sostuvo ayer que el viaje a América Latina “dependerá de cómo van las cosas”. Asimismo, aseguró que sigue “preocupado” por su salud, pero confió en que todo “pueda resolverse lo antes posible”.

En esa línea, añadió: "El papa lleva dos días ingresado y no podemos hacer previsiones de ningún tipo. Hay que ver ahora cuando regresará, en qué situación, qué dirán los médicos... y en base a todos esos elementos, el papa reajustará su pontificado si es necesario hacerlo”.

Fue el propio León XIV quien contó el domingo, después de la oración del ángelus, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, que iba a realizarse una intervención. Ese día, ante los fieles, aseguró que el nódulo se lo detectaron durante revisiones y que estaba “bien localizado”.

Vaticano da reportes.

El Vaticano informó que el papa, después de la intervención del martes, se sometió a más pruebas para determinar si está libre de cáncer o si este se ha propagado. Los partes médicos no informaron por ahora de posibles tratamientos posteriores, a la espera de conocer los resultados de los análisis moleculares e histológicos de los tejidos y ganglios linfáticos extraídos en la cirugía, unas pruebas que podrían demorarse aún varios días.

El papa continúa con la agenda suspendida hasta el 20 de octubre, decisión que se tomó antes de la intervención. Aunque ayer que el pontífice reanudó parte de su actividad laboral desde el hospital. Además, volvió a celebrar una misa por la mañana, como ya había hecho el miércoles, en una sala habilitada en la décima planta del hospital Gemelli de Roma, donde está internado.

El secretario de Estado vaticano Parolin, ante la consulta de si León XIV presidirá el rezo del ángelus este domingo desde el hospital, respondió ayer: “Dependerá un poco de cómo transcurra la convalecencia. Parece que le han dado cinco días por lo que, si está mejor el fin de semana, pienso que sí”.

En el hospital, el papa está acompañado por sus dos secretarios, según fuentes vaticanas.

El Vaticano ha publicado actualizaciones en estos días sobre el estado de salud. Tras un primer parte tranquilizador del miércoles que indicó una evolución favorable, el nuevo comunicado médico de ayer confirmó que los controles rutinarios que se le hicieron en la mañana dieron “normales” y concluyó que la “recuperación postoperatoria transcurre con normalidad”.

La Santa Sede, además, informó el jueves en un breve comunicado publicado en Telegram que pasó “bien la noche en el hospital” y que se había “levantado y desayunado”.

El Vaticano ha sido históricamente muy hermético sobre la salud de los papas, pero comenzó a ser más transparente durante la enfermedad del predecesor de León XIV, el argentino Francisco, que hablaba abiertamente de sus dolencias.

Sin sustituto Durante la hospitalización de un pontífice no existe la figura de un sustituto, pero las normas vaticanas permiten que la Curia Romana siga funcionando de forma autónoma para los asuntos corrientes, si bien las decisiones de mayor importancia siguen requiriendo la aprobación del papa, excepto si él ha asignado esta facultad a un colaborador. El hospital en el que está el papa fue inaugurado en 1964 y su nombre completo es Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli. Es el centro hospitalario más grande de Roma.

(Con información de EFE, AFP y La Nación/GDA)