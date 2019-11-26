El Suatt se opone a retirar las mamparas de los taxis

TRANSPORTE

Esto ocurre luego que la Gremial Única del Taxi (Cpatu) le pidiera al intendente Christian Di Candia que retire este elemento de protección.

El sindicato de trabajadores del taxi (Suatt) manifestó su rechazo a quitar la mampara de los vehículos. Esto ocurre luego que la Gremial Única del Taxi (Cpatu) le pidiera al intendente Christian Di Candia que retire este elemento de protección, “dejándolo como opcional en el servicio”.

El Suatt realizó un paro nacional de 24 horas el lunes al conmemorarse el Día del Taximetrista. Pero por la ausencia de muchos trabajadores que viajaron al interior por el balotaje, la celebración se hará el sábado 30, de 16:00 a 19:00 horas, en la Plaza del Taximetrista, de General Flores y Bulevar Artigas. Ese día, habrá un paro parcial mientras se lleve a cabo el festejo, bajo la consigna “La mampara no se toca. La vida está primero”.

A su vez, a través de las redes sociales, el Suatt está difundiendo una convocatoria a esta actividad, que es apoyada por la Unott y el PIT-CNT, en la que se lee: “25 años de la conquista de la mampara. 1994-2019.”

Según la Cpatu, el pedido de quitar la mampara obedece a “la necesidad y el derecho de los trabajadores de estar en un plano de igualdad con quienes compiten contra nosotros”. Y a la “gran disminución del efectivo en el taxi, motivada por la instalación de 2.970 POS de débito y crédito”. En este sentido, la gremial sostiene que han disminuido las rapiñas “por ser menos interesante este tipo de delito” y que existe “la necesidad de lograr los trabajadores y el taxi la equidad e igualdad de condiciones respecto a los gremios que nos compiten en forma desleal”.

Otra forma de pago.

La semana pasada, MercadoLibre y Cpatu firmaron un acuerdo por el cual los pasajeros podrán pagar con MercadoPago en los más de 2.800 taxis de la flota de Radiotaxi 141 y Radiotaxi Montevideo 1711. MercadoPago permite que el usuario pueda abonar con tarjetas de débito y crédito, escaneando un código QR, sin necesidad que haya un POS en el vehículo.