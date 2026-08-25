El País reconocido por dos trabajos en los premios al mejor periodismo de la región 2026

Una investigación de la sección Qué Pasa sobre el paradero del exsacerdote uruguayo Juan José Sant'Anna acusado de abuso sexual a menores y un documental sobre la vida del expresidente José Mujica, fueron galardonados con una mención honorífica del jurado de los Premios periodísticos del Grupo de Diarios América en la edición 2026.

"Los crímenes del padre Juanjo" de Mariángel Solomita fue premiado en la categoría Reportaje noticioso o de Investigación. El excura uruguayo Juan José Sant'Anna se mantuvo oculto durante 17 años en la ciudad de Salto.

Llegó huyendo de la Justicia de Bolivia, evitando así el juicio por el presunto abuso sexual de unos 30 niños que tenía a su cargo en un internado que dirigía en una zona rural y empobrecida de Cochabamba. Durante todo este tiempo, su caso fue citado como un ejemplo de la impunidad en los casos de pederastia cometidos por religiosos, un crimen terriblemente habitual en Bolivia.

Una larga cadena de falencias judiciales descritas en la investigación y un cálculo matemático probablemente dejaría el caso cerrado para siempre. Sant'Anna está libre, pero aún oculto porque su secreto salió a la luz y eso es irreversible.

Fotografía de Juan José Sant'Anna en 2005. Foto: Prensa de Bolivia.

Por su parte el documental "Biografía de José Pepe Mujica: el tupamaro que estuvo 12 años preso y llegó a presidente de Uruguay" de Mateo Vázquez, Faustina Bartaburu, Florencia Cruz y Florencia Traibel también fue reconocido con una mención de honor.

El 13 de mayo de 2025, falleció una de las figuras políticas más reconocidas de la historia reciente uruguaya: José "Pepe" Mujica. Su muerte a los 89 años, tras atravesar un cáncer de esófago, conmocionó a los uruguayos y también al mundo. El País, como medio de referencia nacional, asumió el desafío de producir un relato biográfico audiovisual completo y riguroso sobre uno de los políticos y líderes más influyentes de la historia del Uruguay.

Los ganadores fueron anunciados este 25 de agosto y destacó trabajos en las categorías de reportaje noticioso o de investigación, propuesta editorial innovadora, narrativas audiovisuales, periodismo de estilo de vida y periodismo de política con trabajos de La Nación de Argentina, O Globo de Brasil, El Tiempo de Colombia, todos miembros del Grupo de Diarios América.

El jurado 2026 estuvo compuesto por: José Del Río, director de Contenidos de La Nación de Argentina; Cristian Villarta, gerente editorial de La Prensa Gráfica de El Salvador; Kattia Bermúdez, jefa de Información de La Nación de Costa Rica; Carlos Martínez, editor senior de Estrategia Digital y Suscripciones de GFR Media de Puerto Rico; Carolina Álvarez, editora de Internacionales de El Mercurio de Chile; por el Dr. Alejandro Alvarado, director del Programa de Maestría de Periodismo en español y los profesores de periodismo Lilliam Martínez-Bustos, Juan Jesús González y Juan Camilo Gómez de la Universidad Internacional de Florida (FIU por su siglas en inglés); e Igor Galo, director de Comunicaciones para América Latina del Instituto Empresa Business School de España.

La lista completa de ganadores acá:

1 - Categoría: Reportaje noticioso o de investigación

Título: “Juventud perdida – vida breve en manos del tráfico”; O Globo de Brasil

Autora: Bruna Martins

1.1 - Mención Honorífica Reportaje noticioso o de investigación

Título: “Los crímenes del padre Juanjo”, El País de Uruguay

Autora: Mariángel Solomita

2 – Categoría: Propuesta editorial innovadora

Título: “Mapa do Crime” (Mapa del Crimen), O Globo de Brasil

Autores: Rafael Soares, Alessandro Alvim e Vinicius Machado

2.1 - Mención Honorífica Propuesta Editorial Innovadora

Título: “LN PLAY: reinventar el video periodístico en un medio histórico”, La Nación de Argentina

Autores: Matías Boela, María Sol Coliva y Francisco Ferrari

3 – Categoría: Periodismo de Política

Título: “Los altibajos de Milei. El año en que el Presidente puso en juego su gestión”, La Nación de Argentina

Autores: Equipo multidisciplinario

3.1 - Mención Honorífica Periodismo de Política

Título: “Palacio de Justicia, 40 años: las preguntas sin respuestas”, El Tiempo de Colombia

Autores: Equipo multidisciplinario

4 – Categoría: Periodismo de Estilos de Vida

Título: “Entre la lista de espera del sistema público de salud de Brasil y la vida”, O Globo de Brasil

Autores: Sarah Teófilo y Dimitrius Dantas

4.1 – Mención Honorífica Periodismo de Estilos de Vida

Título: “Nueva longevidad, ¿estamos listos?”, La Nación de Argentina

Autor: Equipo multidisciplinario



5 – Categoría: Narrativas Audiovisuales

Título: “Perder la vida en dos ruedas”, El Tiempo de Colombia

Autor: Equipo multidisciplinario

5.1 - Mención Honorífica Narrativas Audiovisuales

Título: “Biografía de José Pepe Mujica: el tupamaro que estuvo 12 años preso y llegó a presidente de Uruguay”, El País de Uruguay

Autores: Mateo Vázquez, Faustina Bartaburu y Florencia Traibel.