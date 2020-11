Ejército inició un "proceso de análisis" de la historia y su rol en los últimos 60 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ejército Nacional emitió un comunicado este viernes al respecto de una actividad académica que se realizó ayer y que estuvo orientada "principalmente hacia los integrantes del Sistema de Enseñanza del Ejército" para analizar los hechos ocurridos durante los últimos 60 años y la participación que tuvieron las Fuerzas Armadas.

"Se ha dispuesto desarrollar un proceso de análisis de la información disponible, con el objetivo institucional de fortalecer el conocimiento de los integrantes de la Fuerza sobre la realidad histórica del período 1958-2020, a partir de una visión amplia, integral, objetiva y plural, procurando desarrollar la capacidad individual para la interpretación del período a

ser analizado", expresa el comunicado.

Además, el texto expresa que con este proceso "los mandos del Ejército Nacional renuevan así el compromiso de aportar toda la información que aún pudiera existir en cualquier lugar de la institución, para ayudar de manera realista a esclarecer los hechos del pasado".



Consultado al respecto de esto, el presidente Luis Lacalle Pou, quien este viernes viajó a Tacuarembó, expresó: "Me informó ayer el ministro de Defensa, sobre este tema y el contenido. Vamos a no confundir y generar falsas expectativas. Una cosa es información y otra cosa es visión. Yo tengo entendido que estamos hablando de visión y no de información".

El Ejército informó que se puso en conocimiento del Mando Superior de las Fuerzas Armadas "la necesidad institucional de analizar la matriz curricular del sistema de enseñanza en lo relacionado con la participación del Ejército Nacional en hechos de la historia de los últimos 60 años".

Este viernes, "como paso inicial de este proceso" se realizó en el Instituto Militar de Estudios Superiores una actividad académica sobre distintos aspectos de la realidad del período considerado.



"La primera etapa de este proceso, que está prevista finalizar en el año 2021, incluirá debates, conferencias, grupos de trabajo e intercambios con especialistas académicos, periodistas, actores políticos, militares retirados, Oficiales de otros países y toda otra persona que se considere de interés para una mejor consecución del objetivo", expresa el comunicado.



"Además, se adicionarán los trabajos de investigación académica a ser desarrollados por parte del alumnado del Sistema de Enseñanza del Ejército (SEE), en el próximo año lectivo", agrega.