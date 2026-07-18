Dos delfines aparecieron varados en San Luis: uno fue liberado y el otro falleció en la costa

Se encontraron dos delfines varados en el balneario San Luis, según informó ayer viernes 17 de julio la Armada Nacional. De acuerdo al comunicado, personal de la subprefectura de La Floresta constató el varamiento de dos delfines. Ante esta situación, se activó el protocolo de respuesta correspondiente, solicitándose el apoyo del Comando de la Flota y del Instituto de Bienestar Animal (INBA), cuyos técnicos especializados concurrieron al lugar para efectuar la evaluación clínica y los estudios pertinentes sobre los mismos.

Posteriormente, el personal de la Armada participó en una maniobra de asistencia mediante el uso de una embarcación, en coordinación con el INBA.

Prefectura trabaja tras encontrar dos delfines varados en San Luis Foto: Armada Nacional

Uno de los delfines, de sexo masculino, con un peso aproximado de 100 kilos y medida de 1,50 metros, fue devuelto al mar mediante una maniobra de liberación realizada a una distancia aproximada de 3 millas náuticas de la costa.

Por otra parte, el segundo delfín, de sexo femenino, con un peso aproximado de 180 kilos y medida de 2,10 metros, falleció en la costa.

Trabajan para retirar al delfín de la playa y su traslado hasta un vehículo dispuesto para tal fin, con destino a la Facultad de Veterinaria, donde se realizarán las pericias y estudios correspondientes para determinar las posibles causas del fallecimiento.