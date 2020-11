"La cuarentena no es viable si se piensa en traer turistas", dice secretario general de la OMT

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El número 1 del turismo mundial, Zurab Pololikashvili, entiende que no es recomendable que los turistas hagan cuarentena al llegar al Uruguay. Entrevistado por El País, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), dijo que además es necesario que el gobierno otorgue ayudas económicas al sector, en medio de una crisis histórica. “En mi opinión, la cuarentena no es la solución. En primer lugar es muy difícil de controlar, y en segundo la persona se puede infectar en cualquier sitio o en cualquier momento”, destacó.

-¿Cómo ve posicionado a Uruguay para una temporada de verano que se anticipa va a ser muy complicada?



-Es un honor para mí estar en Uruguay por quinta vez. Y esta es una visita muy importante, porque es la primera vez que viajamos desde la OMT a América con la pandemia. Empezamos un viaje por el país más afectado, que es Brasil, y desde allí vinimos a Uruguay, el menos afectado a nivel mundial. Para ambos el turismo es un sector clave, por eso aproveché para visitar al canciller Francisco Bustillo, al ministro Germán Cardoso y al presidente Luis Lacalle Pou. Los felicité porque han tomado decisiones muy correctas, en un buen momento. Cerraron el país, pero esto no significa que sea para toda la vida. Hay que aguantar un poco, pero no tengo ninguna duda que la pandemia va a terminar dentro de 6, 7 u 8 meses. Hay mucha información positiva respecto a que va a salir la vacuna. Creo que Uruguay tiene una gran oportunidad de posicionarse como un líder entre los destinos turísticos, porque todos los países van a empezar desde cero. Hemos estado trabajando en estos últimos meses con los ministerios para desarrollar el turismo de Uruguay, porque la mentalidad de los turistas ha cambiado bastante, la gente prefiere viajar en el país, descubrir nuevos pueblos y destinos. Hay mucho espacio en Uruguay para desarrollar e invertir. Las inversiones van a ser un pilar muy importante en los próximos dos o tres años desde la OMT y queremos ayudar a un país miembro, amigo, a desarrollar el turismo interno.

-Estamos en las puertas de la temporada de verano, la que es crucial para lugares como Punta del Este o el resto de los balnearios. ¿Cuáles son sus consejos para este turismo en tiempos de pandemia? ¿Qué se debe hacer y qué no?



-Las ciudades que hemos visitado durante los últimos tres o cuatro meses tienen las mismas dificultades que Punta del Este. Lo mismo ocurre en París, Barcelona, Roma, Venecia. Hablamos de destinos líderes a nivel de la industria del turismo. Este año fue muy difícil para todos y se siguen cerrando fronteras. Opciones hay muy pocas. Hay que mantener la epidemia como está ahora en Uruguay, no tengo ninguna duda de que el año que viene, poco a poco, se irán abriendo las fronteras y que volverán a volar los aviones. La conectividad es un punto muy importante. Uruguay tiene un gran mercado y lo tiene muy cerca, es su vecino, Argentina; por eso creo que este país va a ser uno de los primeros en reiniciar el turismo a nivel mundial.

Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Foto: Fernando Ponzetto

-¿Recomienda algún tipo de exoneración fiscal por parte del gobierno para ayudar el sector? ¿Cuál es su opinión sobre los trabajadores que se han visto afectados?



-Desde el primer día cuando se anunció la pandemia mandamos recomendaciones a todos los países miembros, que son 159. Y la primera era la de apoyar financieramente al sector privado, darle liquidez, para aguantar las empresas y mantener su estabilidad. En segundo lugar recomendamos ayudar a la gente que no está trabajando y a la que se queda fuera de las empresas. Seguimos recordando esto a los gobiernos, aunque algunos países lo cumplen y otros no. También seguimos dando el mensaje de que lo más importante es la gente y los puestos de trabajo. El turismo es la mejor receta para hacer crecer los puestos de trabajo.

-¿Y en cuanto al aspecto sanitario también se han hecho sugerencias? En Uruguay cuando viene alguien del exterior debe hacer cuarentena, pero en otros países, como España, no es necesario.



-Hemos mandado recomendaciones y hemos creado un comité de crisis en el que involucramos a instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hemos tenido seis o siete reuniones interesantes y enviamos guías con protocolos para hoteles, parques, aeropuertos y puertos. En mi opinión, la cuarentena no es la solución. En primer lugar es muy difícil de controlar, y en segundo la persona se puede infectar en cualquier sitio o en cualquier momento. Por supuesto que si alguien tiene síntomas sí la debe hacer. Pero viniendo desde afuera, siendo que Uruguay pide (a los turistas) traer un test (negativo), nuestra recomendación no es la de hacer cuarentena, para no poner más barreras a los turistas para entrar al país. Pienso que la decisión de Uruguay es respetable, que se pida cuarentena si las fronteras están cerradas y no hay mucha movilidad, pero una vez que empezamos a hablar del reinicio del turismo hay que quitar la cuarentena, porque si no nadie va a venir.