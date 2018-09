Más control y restricciones en la frontera por situación argentina

La depreciación del peso argentino ante el uruguayo y la disparada del dólar que se registra en el vecino país, llevó a que la Dirección Nacional de Aduanas diera instrucciones sobre cómo actuar al personal que cumple fiscalizaciones en los tres pasos de fronteras sobre el Río Uruguay.

Se ordenó acentuar los controles sobre el ingreso de mercaderías desde la otra orilla. La disposición impartida por las jerarquías determinó que no se permita el ingreso de más de 5 kilos de alimentos sólidos por persona.

En cuanto a lo que se presenta más favorable para los vecinos uruguayos que comparten frontera con Argentina, como son los combustibles, no hay, por el momento, ninguna restricción.

"Mientras no se constate tanques adulterados de mayor capacidad, nada se puede hacer porque no constituye delito", dijo a El País un funcionario del Paso de Fronteras de Salto Grande.

Fuentes aduaneras han señalado que la disposición de ingresar solo cinco kilos de mercaderías es la manera de indicar al viajero uruguayo que se dispone a comprar en Argentina que no todo está permitido en estos momentos. "Permitiremos que pasen con una canasta familiar razonable y no con artículos que no sean para alimentación", acotaron.

Los funcionarios reconocen que el atractivo para los ciudadanos uruguayos que cruzan a través de los puentes de Río Negro, Paysandú y Salto es llenar los tanques de combustible.

En donde ya se detectó un mayor flujo de personas que ingresan artículos de la canasta básica es PaysandúColón debido a la cercanía entre el departamento uruguayo y la localidad entrerriana.

Movilizaciones.

A nivel de los centros comerciales de Salto, Artigas y Paysandú, sus directivos volvieron a plantear a los intendentes de cada departamento la necesidad de gestionar ante el Ministerio de Economía mayores descuentos al Impuesto Específico Interno (Imesi) en los combustibles, para contrarrestar así el problema de la caída de las ventas en los comercios de plaza.

El Ministerio de Economía acusó recibo del planteamiento, pero aún no ha respondido ni a las gremiales de comerciantes del litoral ni a los jefes comunales.

Los centros comerciales de Salto, Paysandú y Río Negro, se encuentran relevando permanentemente la situación. En julio, en Paysandú la venta de litros de nafta cayó un 16,8%, y en Salto un 13,6%.

Los comerciantes proponen que el valor de referencia sea tomado de las cotizaciones interbancarias del peso argentino en el Banco Central, porque "se acerca más a la realidad del cambio que accede el común de la gente".

En Fray Bentos los empresarios del rubro combustible han documentado una baja especial en el consumo de naftas.

"Comparado con abril y mayo, tuvimos un descenso de 10,6% y en julio se atenuó a 6% cuando se empezó a aplicar el descuento de 8% en el Imesi para compras con tarjetas", informó Guillermo Bordoli, titular de dos estaciones ANCAP.

Mientras en Uruguay el litro de nafta súper se vende a 55 pesos, en Argentina se consigue a 35 pesos. "Además de las naftas, los productos de limpieza y de farmacia están más bajos", indicó el empresario. PRODUCCIÓN: LUIS PÉREZ Y DANIEL ROJAS.