Comisión de Patrimonio aprobó instalación de "Memorial Mundial a la Pandemia" en la rambla

La Comisión de Patrimonio aprobó por mayoría la instalación del "Memorial Mundial a la Pandemia" en la rambla del Buceo, informó Búsqueda en la edición de este jueves.

El País informó el pasado 19 de agosto que el estudio uruguayo de arquitectura y urbanismo Gómez Platero le presentó al presidente Luis Lacalle Pou la idea de construir un "Memorial Mundial a la Pandemia". Desde entonces, ya con el visto bueno del mandatario, la propuesta quedó en manos de de la Comisión de Patrimonio.

El pasado miércoles 21, la Comisión aprobó el proyecto por mayoría: hubo cinco votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Ahora el proyecto debe obtener los permisos de Prefectura y del Ministerio de Ambiente.



Gómez Platero presenta al memorial en su página como "un objeto de forma simple y contundente, que al exponerse desaparece producto de las cambiantes condiciones climáticas, fundiéndose con el horizonte".



El proyecto implica la construcción de una plataforma circular. Tendrá 40 metros de diámetro con un centro abierto de 10 metros que dejará ver el agua.



En contra

Una de las personas que votó en contra fue la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y representante de la Universidad de la República en la Comisión, Ana Frega.



"Un memorial es un ‘recordar juntos’, por lo tanto, hay que discutir qué es lo que vamos a recordar, que sin dudas no es para el 2020 sino para el futuro. Insistí en que se postergara la votación para examinar mejor el proyecto y tener más posibilidades de consulta. En los bienes protegidos muchas veces hay instancias públicas en las que aquellos que pueden tener algo que decir se pueden presentar. Para mí, era necesario recabar esa opinión y tomar una decisión con mayores elementos de juicio. Sinceramente no encontré ninguna razón que justificara esta votación de apuro. La construcción del memorial no tiene urgencia y si había voces dentro de la Comisión que planteaban dudas, habría que haber esperado", contó a Búsqueda.

A favor

Por otra parte el presidente de la Comisión de Patrimonio, William Rey, dijo que el memorial le agregará valor a la rambla. "El proyecto ha tenido mucha difusión en el marco de redes sociales y de varias instituciones en el mundo, por ejemplo, en la Universidad de Harvard", indicó a Búsqueda.



Además, a diferencia de Frega, señaló que el proyecto tiene la representatividad necesaria: "Para mí, no fue de recibo lo que plantearon algunos miembros de la Comisión de Patrimonio para que se discutiera más. ¿Entre quiénes? ¿Quiénes tienen más o menos representatividad? Iniciativas de particulares está lleno, pero en este caso es el presidente quien lo apoya, ¿qué más validación que esa?".