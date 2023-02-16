Casi 20.000 uruguayos tienen en su poder al menos tres armas de fuego registradas

Al 30 de setiembre del año pasado, había en Uruguay 609.772 armas registradas. Una cifra que, número más o menos, se mantiene constante desde que se creó el registro, en 1943. En la calle y entre los especialistas hay al respecto una aseveración que dice, sin pruebas pero tampoco dudas, que en todo el país circula un número similar en forma clandestina con lo que, en proporción a su población, el país estaría en el top ten de los más armados del mundo.

En 2014 se aprobó una ley que reguló la tenencia, el porte, la comercialización y el tráfico de armas. Una ley que estableció en su momento un plazo de doce meses para que los que tuvieran armas sin registrar regularizaran su tenencia. La normativa recién fue puesta en práctica en 2016 a través de un decreto reglamentario, que a su vez recibió sucesivas prórrogas. La última, a mediados del año pasado, regirá hasta el final de este gobierno.

Desde el 4 de enero de 2019, fecha en que cobró vigencia la primera postergación, se registraron en todo el país 12.490 unidades. Así lo detalló el director de la División Registro Nacional de Armas del Ministerio de Defensa, Alfredo Larramendi, en respuesta a un pedido de informes efectuado por el senador nacionalista Carlos Camy.

En el análisis, al que accedió El País,el Registro dice tener capacidad para realizar unos 4.500 trámites al año.

Desde 2014, la División Registro Nacional de Armas recibió 26.217 pedidos de informes por parte del Ministerio del Interior y el Poder Judicial. De ese total, 834 armas habían sido denunciadas como hurtadas, y 386 figuraban como extraviadas. A su vez, 5.508 carecían de registro. El resto, 20.019, no habían sido denunciadas ni por hurto o extravío, pero sí estaban registradas.

Del total de armas registradas en Uruguay el 2,5% (15.066) están en manos de empresas. El 5,5% (33.335 unidades) pertenecen al Ministerio del Interior en tanto el 0,85% (5.519) están en manos de empresas públicas y otras reparticiones del Estado. La división no lleva registro de las armas que estén en poder del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada Nacional.

Según los datos disponibles, hoy en el país hay 16.957 personas físicas que cuentan con más de tres armas registradas. A su vez, hay 2.477 uruguayos que, en forma particular, tienen registradas más de ocho armas.

El Registro cuenta con 1.947 coleccionistas habilitados y ha expedido en estos últimos nueve años 2.686 carnés. De todas formas, según los datos oficiales había 739 coleccionistas cuya habilitación anual está vencida y que hace tres años no realizan el trámite de renovación.

Las inspecciones en este sentido han venido en caída en los últimos tres años. En 2020 el Registro visitó y controló a 873 coleccionistas. En 2021 se inspeccionó a 361, mientras que el año pasado fueron apenas 97 inspecciones.

Desde 2014 esa división lleva destruidas 35.097 armas. De ese total el 69% (24.172 unidades) carecían de guía. En 2014 se destruyeron 1.807 armas y ese número fue creciendo constantemente en los siguientes años: el pico se dio en 2017, con 7.580 armas destruidas. Luego se estabilizó en un promedio de 5.000 unidades al año hasta 2021, en el que apenas se destruyeron 1.302, la cifra más baja desde que está vigente la ley.

Finalmente, desde 2014 llegaron al país 46.590 armas importadas. En 2021 -último año del que se tienen datos oficiales - fueron 4.589, la mayor cifra desde 2015.