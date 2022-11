Interior amplía equipamiento para combatir incendios forestales y emite recomendaciones para prevenir siniestros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la mañana de este miércoles se presentó el Plan nacional de protección integral frente a incendios forestales, instancia en la que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunció algunas de las medidas que se tomarán para combatir los fuegos.

“Estamos haciendo una licitación, ahora van a venir diez camionetas en primera instancia, que se amplía y terminan siendo 20 camionetas de multipropósito, para poder ingresar en los montes. Esto es algo que la misma Dirección (Nacional de Bomberos) nos pedía, además de carros bomberos. Estamos equipando", aseguró el jerarca en rueda de prensa.



También destacó la utilidad de cámaras que anuncian con tiempo cuando hay un incendio y ayudan a que se "llegue a tiempo”. En ese sentido, anunció que están comprando las cámaras que fueron probadas, y ampliando una iniciativa privada para "que estén a lo largo de toda la costa de Rocha y de Canelones”.

Durante el encuentro, además, se realizó un simulacro donde se desplegaron distintas unidades que, coordinadamente, combatieron el fuego.



“El 95% de los incendios forestales tienen origen por errores humanos. Alguno intencional, la mayoría errores humanos. Hay que trabajar obviamente en la mitigación y en el control, pero hay que trabajar en lo que no se ve (y) no se puede medir, que es la prevención, que es la clave para poder tener una temporada tranquila”, señaló al respecto el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.



A su vez, el Ministerio del Interior emitió una serie de recomendaciones para evitar incendios este verano.



La cartera recordó que, a raíz del Decreto 436/07 queda prohibido hacer fuegos al aire libre, y que se debe llamar al 9.1.1. si se ve a alguien realizar una quema.



"Mantén los alrededores de tu casa con pastos al ras del suelo y sin arbustos; no apilar leñas ni combustibles próximos a tu casa; no emplear fuegos de artificio ni globos encendidos en zonas de vegetación", fueron algunas de las recomendaciones.



En caso de querer hacer una hoguera en el suelo, esta debe ubicarse en un lugar en el que el pasto esté al ras o sea suelo mineral a los 5 metros de diámetro. Se debe hacer un círculo de un metro con piedras y ahí encender el fuego. Hay que controlar la hoguera constantemente y cuando se termine, arrojarle agua, indicó el ministerio.



Interior enfatizó que quien incumpla estas normativas puede ser multado con entre 10 y 200 Unidades Reajustables (entre $ 14.966 y $ 299.338).

Pasos a seguir ante un incendio forestal:

1- Verificá qué se está quemando y hacia dónde se dirige.



2- Llamá inmediatamente al servicio de Emergencias 9.1.1. y aportá la dirección exacta, número de teléfono y lo que está ocurriendo.



3-Intentá apagar el fuego solo si es pequeño y se puede controlar.



4- Si intentas apagarlo, colocate entre el fuego y la vía de escape.



5- Para extinguirlo arrojale arena o agua.



6-Si el fuego no se apaga o es intenso, aléjate a favor del viento, hacia un lugar distante y sin vegetación.



7- Ten cuidado que el viento puede rotar su dirección y el fuego pueda dejarte encerrado.



8- No intentes combatir incendios, si no tienes equipo de protección personal, puedes quemarte o intoxicarte.