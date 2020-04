La caída en la venta de boletos por el coronavirus se aproxima al 80%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el comienzo de la crisis sanitaria por el coronavirus, los ómnibus en la capital se redujeron 40%, en tanto la caída en los pasajeros es de casi 80% (78,3%), según informaron fuentes municipales a El País. A su vez, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), en coordinación con la IMM y las empresas de ómnibus, dispuso que durante los fines de semana circule el 50% de las unidades que normalmente están disponibles los domingos, como forma de desalentar la movilidad.

El director de la División Transporte de la Intendencia de Montevideo, Gonzalo Márquez, explicó ayer que la proporción de pasajeros que continúan trasladándose en ómnibus no es homogénea por barrio y varía según el entorno socioeconómico del mismo.

“Cuanto mejor condición socioeconómica del barrio, mayor es la posibilidad de sus habitantes para no trasladarse en este contexto. Y a peor condición socioeconómica del barrio, menor es la posibilidad de sus habitantes para no tener que trasladarse”, indicó. A esto se suma que ya no se cobra por estacionar en el área tarifada.



“Otras variables que afectan estos diferentes comportamientos son la edad promedio, tenencia de medios de locomoción individual y posibilidad de teletrabajo (asociado a nivel educativo de las personas)”, agregó Márquez.