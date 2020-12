Blancos se reúnen hoy con Cosse por el tema basura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta Carolina Cosse se reunirá hoy con la bancada de ediles del Partido Nacional. Si bien el encuentro estaba programado desde hace tiempo para hablar sobre distintos asuntos, el mismo se centrará fundamentalmente en la situación de la limpieza, que colapsó en varios barrios por la Navidad. Así lo informó a El País el coordinador de la bancada nacionalista, Diego Rodríguez Salomón.

“Estamos en emergencia sanitaria y no puede ser que cada esquina tenga un contenedor desbordado de basura, con ratas, insectos y olores fétidos que afectan la convivencia ciudadana. Cuesta entender que no haya un plan de acción en una intendencia que hace más de 30 años está en manos del Frente Amplio. Hay desidia en la gestión, pagamos impuestos de primera con servicios de cuarta. Hace un mes, la administración Martínez-Di Candia cedió el mando a Cosse, quien pertenece al mismo partido político. ¿Tan difícil es sentarse a conversar sobre los principales temas de Montevideo?”, indicó el legislador departamental.

“La basura es el talón de Aquiles de la comuna y lamentablemente vemos que Cosse tampoco planificó estratégicamente el tema”, agregó.

Responsabilidades

La bancada del Partido Nacional emitió una declaración en la que expresa: “Las distintas administraciones frenteamplistas han buscado una justificación a esta situación (los paros de Adeom, el aumento del consumo, la falta de personal o maquinaria, o simplemente que es responsabilidad de los montevideanos). Pero la realidad demuestra la falta de previsión y la ineficacia en el manejo de la limpieza del departamento”.



En la declaración, los ediles del Partido Nacional exigen que se llame a responsabilidad “a quienes no previeron planes de contingencia para que esta situación no ocurriera”. Y manifiestan su disposición a “confirmar una mesa de trabajo para tomar medidas a efectos de que esto no vuelva a pasar”.

Refuerzos

Tras el feriado de Navidad, la intendencia informó que estaba trabajando para mantener limpia la ciudad. “Aumentamos la capacidad de recolección y zona limpia (entorno) de los contenedores”, indicó la comuna.



La principal demora en la recolección se vio en los municipios D, F y C.



Asimismo, la comuna informó que ayer realizaría servicios basados en horas extras y que el miércoles 30 de diciembre quedarán instaladas “25 volquetas adicionales” en diferentes puntos de la ciudad.



Por su parte, la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, señaló que la situación de la limpieza se debe, entre otras cosas, a la falta de personal por licencias y a que varios trabajadores contrajeron coronavirus.



Rodríguez Salomón consideró que Adeom “también es responsable de esta triste realidad y a su vez cómplice de la situación”.