Residuos en Montevideo: “Se está levantando la basura, pero aún falta”, dice Adeom

Los contenedores desbordados de basura se han podido ver desde el 24 en adelante en distintos puntos de Montevideo. Las autoridades del gobierno capitalino continuaban trabajando ayer con el gremio de funcionarios (Adeom) para intentar resolver el atraso en la recolección. En muchos lugares la situación ya se había solucionado, pero al cierre de esta edición el problema persistía.

“Se realizaron trabajos para vaciar algunos contenedores, pero aún falta”, comentó a El País el presidente del sindicato Eduardo Vignolo, quien adelantó que para normalizar la situación se necesitarán “unos días más”. Por eso, el sindicato está solicitando a funcionarios de otras áreas de la intendencia que se presenten para reforzar las cuadrillas de limpieza.

Los dirigentes de Adeom sostienen que ya les habían advertido sobre que esta situación podía darse a las autoridades de la intendencia.



“Hay atraso en varios municipios. Para normalizar se van a precisar un par de días. Tenemos menos personal, compañeros con coronavirus, y unos cuantos más en cuarentena a la espera del resultado del test. Esto es una falta de organización en tiempos donde la basura en la ciudad se acumula más que en los días habituales. Son fechas especiales, todos los años pasa, pero tampoco se previó”, dijo el presidente de Adeom.



La Intendencia de Montevideo compartió ayer en su cuenta de Twitter varios posteos de contenedores limpios tras el atraso en la recolección que llevó a que varios contenedores se vieran desbordados de basura desde el jueves.



“Estamos trabajando para mantener limpia la ciudad. Aumentamos la capacidad de recolección y zona limpia de los contenedores”, escribieron desde la comuna.

El viernes fuentes de la intendencia señalaron que la situación estaba mejorando pero que aún había demora de recolección en los municipios D, F y C.



Asimismo, la comuna informó que hoy domingo se trabajará y también habrá horas extras, y que el miércoles 30 de diciembre quedarán instaladas 25 volquetas extra en diferentes zonas de la ciudad.



El jueves, la secretaria general del gremio de municipales, Valeria Ripoll, dijo no ser muy optimista en resolver el tema de fondo. “No tenemos una mirada optimista de que la situación se va a resolver en unos días. No responsabilizamos a la actual administración porque recién asumió, pero no había una planificación de la administración anterior para un mes que todos los años tiene un 35% más de basura”, agregó.