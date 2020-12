IMM dice que ayer hubo atraso en recolección en 25% de los contenedores, pero que hoy mejoró 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó hoy que el jueves a las 6:00 se registraba un atraso en la recolección de los residuos en el 25% de los contendores de la ciudad. Este viernes la situación mejoró, de acuerdo a fuentes de la comuna, pero los municipios donde se experimenta todavía una mayor demora son en el D, F y C.

La Intendencia comunicó que a partir de las 22:00 de este viernes se reiniciarán los servicios de recolección de contenedores. Las tareas estarán concentradas en los municipios CH y C.



Además este viernes se trabajo con tres cuadrillas de cooperativas para la recolección en la basura que queda alrededor del contenedor.



¿Qué pasará en los próximos días? El domingo se realizarán servicios basados en horas extras. El miércoles 30 de diciembre quedarán instaladas 25 volquetas extra en diferentes zonas de la ciudad.

La secretaria general del gremio de municipales, Adeom, Valeria Ripoll, dijo ayer a Informativo Sarandí que había un atraso de una semana en el servicio. A su vez, aseguró que la situación se debe, entre otras cosas, a la falta de personal por licencias, pero también porque varios integrantes de la división Limpieza tienen coronavirus.



Además, explicó que hay camiones que se rompieron y que los contenedores están desbordados, con exceso de peso, y eso también provoca roturas en los vehículos.



“No tenemos una mirada optimista de que la situación se va a resolver en unos días. No responsabilizamos a la actual administración porque recién asumió, pero no había una planificación de la administración anterior para un mes que todos los años tiene un 35% más de basura”, agregó.