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El País Información Sociedad

Apareció una cría de orca en la costa de Punta del Este: organismos trabajan para rescatarla

Se dio aviso urgente a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y a los especialistas de la Red Nacional de Asistencia al Cetáceo para asistir al animal, de unos dos metros de longitud.

El País
El País
27/04/2026, 09:39
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Cría de orca en la costa de Punta del Este
Cría de orca en la costa de Punta del Este
Foto: Ricardo Figueredo

Una cría de orca, de aproximadamente dos metros de longitud, fue divisada por transeúntes y personal de la Prefectura del Puerto de Maldonado en las inmediaciones de la Parada 1 de la Playa Mansa, en Punta del Este, este domingo por la tarde. Según corroboró El País, sobre las 9:00 de la mañana de este lunes el animal seguía en la costa.

Prefectura activó un protocolo de emergencia que involucra a múltiples organismos. Se dio aviso urgente a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y a los especialistas de la Red Nacional de Asistencia al Cetáceo, quienes se desplazaron hasta el lugar para liderar las tareas de asistencia.

Cría de orca en la Parada 1 de la Mansa, en Punta del Este
Cría de orca en la Parada 1 de la Mansa, en Punta del Este
Foto: Ricardo Figueredo
Personal de Prefectura de Maldonado intentando devolver a cría de orca al mar
Personal de Prefectura de Maldonado intentando devolver a cría de orca al mar
Foto: Ricardo Figueredo

Operativo de rescate y evaluación en Punta del Este

Los técnicos de la Red Nacional de Asistencia al Cetáceo se encuentran trabajando en conjunto con el personal de Prefectura para evaluar el estado sanitario de la orca y determinar los pasos a seguir.

Se analiza si el ejemplar presenta heridas o si la varadura responde a desorientación o causas naturales. La prioridad de las autoridades es garantizar la integridad de la orca mientras se define si es posible su reintroducción al mar o si requiere asistencia especializada.

Orca varada en la Parada 1 de la playa Mansa en Punta del Este
Orca varada en la Parada 1 de la playa Mansa en Punta del Este
Foto: Ricardo Figueredo
Prefectura de Maldonado intenta rescatar a cría de orca
Prefectura de Maldonado intenta rescatar a cría de orca
Foto: Ricardo Figueredo

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