Ancap alerta posible escasez de supergás y decide importar desde Argentina

En conferencia de prensa, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, informó en la tarde de ayer sobre una “serie de eventos que han transcurrido estos días y que pueden poner en duda el abastecimiento de supergás la semana que viene”.

“Desde la Gerencia General de Ancap -continuó el jerarca- se está haciendo el máximo esfuerzo para superar este incidente y estamos importando supergás desde Argentina. El supergás es el producto más crítico, después vamos a hacer importaciones de otros productos”.



En esa línea, comunicó que se “dispuso la importación de 60 camiones de supergás desde argentina, dos barcos y el almacenamiento flotante que provee el complemento de supergás durante la elevada demanda de invierno”.

“El abastecimiento internacional o regional no es fácil. El no funcionamiento de la refinería en condiciones normales nos obliga a importar combustible, ya hemos decidido importar supergás, gasolina y, seguramente, si no recomponemos rápidamente el cracking también decidamos importar gasoil, pero quiero que el sindicato reflexione sobre esta situación y que volvamos al diálogo y no elijamos sistemáticamente la confrontación. Hemos cedido mucho, esperamos que el sindicato lo reconozca”, sostuvo el presidente.

Los hechos

Durante la tormenta ocurrida el miércoles pasado se generó un microcorte en el abastecimiento del suministro eléctrico a la refinería. Stipanicic explicó que “eso provocó la caída de todas las unidades de la refinería, pero fue posible restablecer la producción en la mayoría de las unidades de proceso”. Sin embargo, no se pudo poner en marcha el cracking catalítico.



El personal de mantenimiento trabajó miércoles y jueves para encontrar la falla, hasta que se determinó la necesidad de abrir el convertidor de cracking y la torre fraccionadora para limpiar e inspeccionar.



No obstante, sábado, domingo y lunes “la gente de mantenimiento no pudo trabajar en inspección, limpieza y acondicionamiento del cracking”, añadió el jerarca. Eso ocurrió a raíz de que los trabajadores resolvieran no hacer horas extras en la refinería, luego del despido de dos funcionarios del buque Malva H.

Según Stipanicic, las medidas tomadas por el sindicato “afectaron el normal funcionamiento de las áreas de mantenimiento”.



Además, agregó que “no es admisible que las reivindicaciones pongan de rehén a la población, como ocurre ahora cuando hay una posibilidad de ruptura de stock en el supergás”.



El presidente de la Federación Ancap (Fancap), Gerardo Rodríguez, dijo a El País que las medidas del sindicato “no tienen nada que ver con el desabastecimiento”.



“Acá hay un tema de rotura de equipos en la refinería a través de un incidente eléctrico y esa es la causa del problema con el supergás”, dijo el sindicalista.

“No pusimos ninguna traba, los que se buscaron el problema fueron ellos al echar a dos tripulantes”, dijo. Y agregó: “Habíamos acordado que se quedaban todos, incluso les encontramos un lugar para trabajar”.



“Nos provocan para que respondamos y después atribuirnos la culpa del desabastecimiento”, añadió Rodríguez.

Comunicado En un comunicado emitido por Fancap horas después de la conferencia de Stipanicic, se informó la suspensión de las medidas aplicadas el fin de semana.



Autoridades de la federación se reunirán hoy con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.

Empresas reclaman decretar esencialidad



El 25 de abril, luego de una reunión tripartita por reclamo salarial, se levantó el paro del Sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS). Sin embargo, fuentes del sector empresarial informaron a El País que las medidas “no cesan y siguen afectando hogares” y “la única solución posible es la de decretar la esencialidad”. Desde el sindicato aseguran que “esa información es falsa”.



“Muchas empresas que utilizan gas a granel como principal energético (secaderos de granos, criaderos de pollos, industrias y comercios, hoteles, etc.) son deliberadamente desabastecidas por estos sindicatos, que exigen a los choferes afiliados que restrinjan drásticamente la cantidad de viajes, clientes y turnos que se realizan”, dijeron fuentes las empresariales.



Desde el sindicato se aseguró que la empresa Riogas “tiene problemas internos, pero está trabajando” y en otras empresas hubo “hasta un turno extra” durante el fin de semana.