Alerta de estafa: usan el logo del Ministerio de Trabajo, ofrecen empleos falsos y piden información personal

Redacción El País

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) advirtió este lunes a la población por la circulación en redes sociales de un mensaje falso que utiliza el logo de la cartera para acceder a información personal de los usuarios.

La estafa, que se difunde a modo de publicidad, utiliza el logo del MTSS y de Amazon y reza: "Estamos contratando".

Pero en realidad esas ofertas de trabajo son falsas y se trata de una "práctica conocida como phishing utilizada por ciberdelincuentes para recabar datos personales", indicó la cartera.

Por el contrario, la recomendación del MTSS es no ingresar al enlace adjunto ni compartir contraseñas.

Circula en redes sociales un mensaje falso con el logo del MTSS que ofrece supuestos empleos, y solicita información personal. Esta práctica conocida como phishing es utilizada por ciberdelincuentes para recabar datos personales. No ingrese al enlace ni comparta contraseñas. pic.twitter.com/wawIavVhtw — MTSS (@MTSSuy) May 19, 2025

¿Qué es el phishing?

Los distintos tipos de fraude pueden adoptar varias modalidades, donde una de las más conocidas es el Phishing: el ciberdelincuente simula ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública) con el objetivo de robar información privada.

Este es una de las modalidades más frecuentes en las que los usuarios suelen caer entrando a un hipervínculo o una página con enlaces fraudulentos. No solo toman forma de correo electrónico, sino que también pueden llegar como mensajes de texto o comunicados que parecen oficiales. Para evitar caer en ellos, se recomienda no acceder a los hipervínculos y comunicarse con la entidad para denunciarlos.