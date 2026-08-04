Accesos a Playa Mansa serán bautizados con nombres de dos históricos humoristas, uno argentino y otro uruguayo

La Intendencia de Maldonado oficializó la designación de los accesos a la pasarela de madera de la Playa Mansa de Punta del Este con los nombres de dos recordados comediantes, uno uruguayo y el otro argentino: Ricardo Espalter y Alberto Olmedo.

La medida se concretó luego de que la Junta Departamental de Maldonado aprobara la iniciativa por unanimidad —con 31 votos afirmativos, según la resolución a la que accedió El País—, tras un proyecto respaldado de forma conjunta por el Ejecutivo Departamental y el Municipio de Punta del Este.

De acuerdo con el texto oficial, la nomenclatura urbana distribuirá los reconocimientos sobre los extremos de la estructura ubicada en la Rambla Claudio Williman.

Así, el Acceso de la Parada 1 llevará el nombre de Espalter, recordando así al histórico actor uruguayo cuyo talento marcó mojones fundacionales de la televisión rioplatense —tuvo una destacada carrera también en Argentina— a través de programas icónicos como Telecataplum y Decalegrón.

Ricardo Espalter. Fotos: Archivo El País.

En tanto, el Acceso a la Parada 3 tendrá el nombre de Olmedo, en honor al inolvidable humorista rosarino, uno de los máximos exponentes de la cultura popular argentina.

Ambos humoristas solían veranear en Punta del Este. El chalet de lujo de Olmedo, que ya no pertenece a la familia, lleva por nombre "Piluso", en honor a uno de sus recordados personajes.

Alberto Olmedo. Foto: Archivo El País.

Ubicada en el barrio Deauville, era en esa vivienda donde Olmedo, junto al director Hugo Sofovich, pergeñaban cada verano distintos personajes. Entre otros, allí nació el recordado Manosanta.

Espalter falleció en 2007 a los 82 años de edad; mientras que Olmedo, murió trágicamente en Mar del Plata, tras un trágico accidente al caer de un edificio, en 1988.