Sindicato del taxi planea hacer un "trancazo" en Tres Cruces el domingo

Forma parte del "plan de agitación y propaganda" por más seguridad.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonista resolvió en asamblea un "plan de agitación y propaganda" en reclamo de más seguridad para el sector, que dará comienzo en la noche de este miércoles.

Además de mantener la medida de no trabajar en el horario comprendido entre las 0 y las 6 horas, A las 20 horas de este miércoles comenzarán una "pintada solidaria" y las 0 horas del jueves llevarán a cabo una volanteada, en ambos casos desde la sede del Suatt (Clemente César 2291 entre avenida San Martín y Marmaraja).

El jueves se realizará una nueva volanteada, en esta ocasión desde la parada 25 de noviembre (Luis Alberto de Herrera y General Flores), a las 11 horas.

El viernes se llevará a cabo otra volanteada a las 00 horas, esta vez el Cerro. A las 21 horas habrá una chorizada, donde se proyectará el partido Brasil-Uruguay para recaudar fondos.

El sábado se realizarán dos volanteadas: A las 11 horas en la feria de Colón y a las 17 en la Rural del Prado.

Por último, el domingo habrá una volanteada en Tres Cruces desde las 21 horas, que finalizará con un "trancazo" en la terminal, que comenzará a las 00 horas del lunes, con el fin de respaldar la medida.

Habrá también una olla popular en la sede del Suatt durante todos estos días. Según informan en el comunicado publicado este miércoles, "el eje del conflicto pasa por la Intendencia (de Montevideo)". El dirigente Antonio Diez dijo a Radio Sarandí que se solicitó una reunión con las autoridades de la comuna para la próxima semana.

La zona está dominada por bandas que utilizan diferentes modalidades para robar. Foto: Francisco Flores.

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