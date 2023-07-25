Tras cierre de planta de cáñamo medicinal, trabajadores piden subsidio por ausencia de respuesta de la empresa

Redacción El País

Los trabajadores de la empresa Boreal —planta de cáñamo medicinal en Salto que cerró a principio de mes y despidió a su personal a través de WhatsApp— presentaron una demanda judicial contra la empresa y avanzarán esta semana en el pedido de un subsidio ante la ausencia de respuesta por parte de la empresa.

Según detalló a El País Juan Carlos Albano, dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (Utrau), este miércoles tendrán una reunión en el Palacio Legislativo para dialogar sobre el subsidio, ya que en los próximos días cuatro trabajadores más se quedarán sin seguro de paro.

Albano detalló que la demanda judicial se presentó días atrás pero se había demorado por la feria judicial. En tanto, Andrés Prati, director nacional de Coordinación en el Interior, se comunicó con la abogada de los empleados para establecer "un frente común" para avanzar con la investigación.

Por otro lado, tras la última reunión que mantuvo Utrau con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se solicitó una orden judicial para acceder a los datos de los responsables de la empresa en el Banco de Previsión Social (BPS) ya que al tratarse de una Sociedad Anónima (S.A.) no se puede acceder a esta información con un pedido común.

Los trabajadores solicitaron también reuniones con Torre Ejecutiva, con la embajadora de Canadá en Uruguay y con el Ministerio de Ganadería (MGAP) pero hasta el momento no han obtenido respuesta.

Tal y como informara El país el pasado jueves, la empresa cerró el 5 de julio y se comunicó con los empleados a través de mensajes de WhatsApp con una captura de la constancia de baja de actividad expedida por el Banco de Previsión Social (BPS).

Después de esta comunicación no hubo un telegrama colacionado ni contacto por otra vía. Tampoco indemnización por despido y, según los trabajadores, en algunos casos está pendiente el pago de otras compensaciones.

