Llamada por WhatsApp y mensaje de baja de BPS: así se enteraron los empleados de Boreal que la planta cerró

El 5 de julio una empleada de la empresa Boreal, planta procesadora de cáñamo medicinal ubicada en Salto, recibió un mensaje a través de WhatsApp donde un funcionario de la empresa le pedía que le avisara cuando pudiera comunicarse. Dos minutos después, el hombre le envió una constancia de baja de actividad expedida por el Banco de Previsión Social (BPS). Así se enteró que la empresa había cerrado y, por lo tanto, se había quedado sin empleo.

Tal y como informara El País este jueves, después de esta comunicación no hubo un telegrama colacionado ni contacto por otra vía. Tampoco indemnización por despido y, según los trabajadores, en algunos casos está pendiente el pago de otras compensaciones.

WhatsApp enviado por la empresa Boreal a una empleada, notificándole su despido Foto: Cedida a El País

La empresa canadiense se instaló en Uruguay el 7 de setiembre de 2020 y prometía ser la organización más grande del rubro en América Latina, generando unos mil puestos de trabajo directos e indirectos. Sin embargo, hace un par de semanas cerró, despidió a los empleados que quedaban en la planta y sus directivos desaparecieron.

Cierre de la planta generó "sorpresa y decepción"

El intendente de Salto, Andrés Lima, se reunirá con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, para discutir la posibilidad de dar continuidad a la planta procesadora de cáñamo medicinal de la empresa canadiense Boreal, que cerró hace dos semanas de forma sorpresiva y dejó a decenas de personas sin trabajo.

"Lo primero que generó el cierre fue sorpresa y después decepción. Fue un emprendimiento que duró casi tres años y cerró de un día para el otro. Tampoco dijeron que estaban complicados, capaz todos nos movíamos para evitar que el cierre sucediera, pero nadie recibió un aviso previo, ni el gobierno, ni las autoridades locales", explicó a El País el intendente de Salto.

Hoy, con un convenio laboral firmado con los empleados municipales, el intendente apela a buscar soluciones para que esas personas puedan conservar sus puestos de trabajo. "Las instalaciones están, la planta está en Colonia Garibaldi, la inversión millonaria ya se hizo... Sería una injusticia dejarla morir", apuntó Lima.

Así, el jefe del gobierno departamental busca en el diálogo con el Ministerio de Trabajo encontrar la forma de atraer inversores para retomar la explotación del emprendimiento, "darle continuidad y que cerca de 400 trabajadores que un día fueron empleados en la fábrica tengan la posibilidad de recuperar su trabajo".

Consultado por el impacto que el cierre de la planta en los productores locales, Lima detalló que muchos fueron tentados cuando se instaló la planta a "diversificar la producción y en lugar de dedicarse solo a la fruticultura y horticultura, también apostar a plantar cáñamo". Así, varios productores locales invirtieron importantes sumas de dinero y plantaron hectáreas con cáñamo con el objetivo de venderlo a Boreal, puesto que la empresa apuntó que todo lo producido por ellos iría al mercado internacional".

Sin embargo, Boreal cerró y también cortó las líneas de comunicación. "Lo hemos escuchado al ministro (Pablo Mieres) que ha intentado comunicarse y nadie da la cara. Quienes estaban como administradores hoy no aparecen por ningún lado. El cierre se dio hace casi 15 días por WhatsApp", remarcó Lima y apuntó que si la empresa no aparece entonces se buscarán otras fuentes de inversión.

Ante la pregunta de si sería posible que los productores locales que ya han invertido en la plantación puedan hacerse cargo de la planta, Lima dijo que "no hay que descartar ninguna fórmula, pero no dejar que la inversión se pierda".

Producción: Rosina de Armas