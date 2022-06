Sindicato de Conaprole anunció paro para este viernes y rechazó dichos de Mieres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) anunció un paro de 24 horas para este viernes por “el despido de una trabajadora en Planta 1, con 15 años de trabajo, sin ningún tipo de sanción”, informaron este jueves en un comunicado.

El paro comienza en el turno de la noche de hoy, y queda postergada la paralización de cuatro horas que se había resuelto con anterioridad.



Este lunes, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) había anunciado en el marco del reclamo por pérdida salarial paros sorpresivos para esta semana, que tendrían como base mínima cuatro horas de paralización por trabajador.



Por otra parte, el comunicado de AOEC también apunta: "Rechazamos las declaraciones públicas realizadas por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, este miércoles, tomando partido por las empresas cuando debería buscar alternativas y medias para resolver el conflicto lácteo".



El ministro se refirió al conflicto del sector lácteo ayer en rueda de prensa. “El sindicato iba a recibir en un acuerdo salarial la recuperación completa de su poder adquisitivo en un plazo bastante breve y en un convenio a cuatro años. Lo que pasa es que no quiere firmar una cláusula de paz. No quiere firmar nada que le impida mañana volver a hacer conflicto por lo que se le cante”, sostuvo.



En este sentido, señaló que “quieren tener piedra libre para seguir armando conflicto cuando se les cante, en un sector que es muy conflictivo”.



“Me parece que esa no es la manera de conducir un sindicato”, añadió Mieres.