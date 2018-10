Secretaria de Adeom se sintió "amenazada" con mensajes de un director de la Intendencia

"Ojalá que lo que te paguen por mandadera del enemigo te ayude a cuidar a tu familia por lo menos", fue uno de los mensajes que le mandó el director de Artes y Ciencias de la Intendencia, Cristian Canessa a Valeria Ripoll, la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales

(Adeom).



El mensaje fue parte de un intercambio de textos y audios —recogido por Montevideo Portal y confirmado por El País— que se enviaron durante la semana pasada y que culminó con una reunión con jerarcas de la Intendencia, el Pit-Cnt y Adeom para hacer un pedido de disculpas a Ripoll, quien aseguró sentirse "afectada con la situación".

"Han sido unos días bastante complicados", dijo la secretaria de Adeom a El País antes de contar cómo se sintió tras recibir los mensajes de parte de Canessa, que la hicieron sentirse "amenazada".



"Me tiene afectada la situación, sobre todo por el tema de mi familia que es lo que a mí más me marca", aseguró Ripoll y añadió: "Yo tengo tres hijos chicos y me afecta más que nada por eso, no por qué puedan decir de mí".



La vocera sindical consideró además que esta situación está además marcada por una cuestión de género. "Quieras o no también está lo que tiene que ver con ser mujer, yo no recuerdo que le hayan hecho este tipo de cosas a un dirigente sindical hombre", expresó.

"A mí no se me ocurriría insultar a alguien ni amenazarlo ni mandarle este tipo de mensajes ni a él ni a ninguno. No nos manejamos así", expresó Ripoll y explicó que ella solo se limita a transmitir las necesidades y reclamos de los sindicatos. "Lo que más me jode es eso, que personalicen el problema en mí cuando yo lo que denuncio es porque lo denuncia Adeom".



"Realmente me tuvo mal muchos días", indicó la vocera sindical y explicó que "no porque te pidan disculpas es como que no hubiera sucedido, no es que borrás lo que te generó".



Durante el pedido de disculpas además de Canessa estuvo presente el intendente Daniel Martínez junto con su mano derecha Eduardo "Lalo" Fernández y el director de Gestión Humana Eduardo Brenta; el presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira, el secretario general de la central sindical Marcelo Abdala, el presidente de COFE Joselo López y la mesa ejecutiva de Adeom. "En esa reunión terminé llorando", indicó Ripoll.



"Ahí el que pidió realmente la disculpa fue Canessa, los demás prácticamente no hablaron aunque convengamos que no hay el mejor vínculo con el intendente", indicó Ripoll si bien consideró que "esto va más allá de lo que tiene que ver con lo sindical".



En otros mensajes Canessa trató a la secretaria de Adeom de "traidora". "¿Sos cristiana? Si lo sos tal vez sepas donde terminan los traidores", le dijo.



Ripoll formaba parte del Partido Comunista —también integrado por el director de Artes y Ciencias— pero hace poco tiempo decidió alejarse. Además ella fue electa por la lista 2011, reconocida por ser la más "moderada" y afín a la administración. Sin embargo ahora muchos la tildan de radical y de ir en contra de las autoridades de la Intendencia.



Ripoll consideró que en muchas ocasiones se habló de que Adeom está con la oposición lo que genera molestia. "Yo transmito lo que resuelve el sindicato porque lo represento, incluso puede suceder que no esté 100% de acuerdo con las resoluciones que se toman", expresó.



"Esta situación es como para generar que no estés más", sentenció.