Repartidores de supergás y MTSS firmaron convenio por recuperación salarial

MESA DE NEGOCIACIÓN

El sindicato y la cartera tuvieron una reunión; el sector de flete dejó las negociaciones en pausa y el de envasado está a punto de cerrar un trato con el ministerio.

Trabajadores del sector del supergás mantuvieron una reunión este martes con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para negociar la recuperación salarial. El dirigente de la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike (Alfas), Andrés Guichón, dijo a El País que el sector de distribución firmó un convenio a un año para conseguir el 4,8 % solicitado.

Comprende el "ajuste por índice de precios del consumo (IPC) del 3,7 % del 1° de enero de 2022 y el correctivo por inflación real al 30 de junio de 2022 y al cierre del convenio", detalló Guichón.

Además, se estableció en el convenio que la entrega de canastas de útiles escolares para hijos de trabajadores se extenderá hasta los jóvenes de 16 años; si se trabaja el día de cumpleaños la paga es doble y se ratifican los horarios al público (hasta 21:30, con recepción de pedidos hasta 20:30 horas).

El sector de flete, en tanto, dejó en suspenso las negociaciones con el ministerio "por el despido de un trabajador sindicalizado".

Además, algo que frena seguir adelante con las negociaciones es el planteo de volver a cargar "en cuarta fila", es decir, apilando las garrafas en vertical. "No todas, pero algunas empresas están reclamando volver a cargar en cuarta fila como condicionante para dar la recuperación de salario. Entendemos que se trata de una condición de salud y no estamos en condiciones de cambiar salud por salario. Hace más de cinco años se hizo un estudio y se pasó a trabajar en tercera fila", explicó Guichón.

"No se está contemplando la salud de los trabajadores. Tenemos que buscar una solución para ambos lados. No podemos tomar de rehén los Consejos de Salarios para cambiar esa situación de salud", agregó.

Finalmente, en el sector de envasado, la negociación "está muy avanzada", confirmó el representante de Alfas. Se trabaja en un convenio a 14 meses, para lograr una recuperación "del 4,82% dentro de ese periodo" con un

correctivo inflacionario cada siete meses. También se negocia una extensión en la entrega de canastas escolares para jóvenes de hasta 16 años.