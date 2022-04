Trabajadores del supergás hacen paro por falta de acuerdo en Consejo de Salarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Trabajadores del sector del supergás comenzaron un paro que seguirá hasta hasta el lunes al mediodía. El dirigente de la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike (Alfas), Andrés Guichón, dijo a El País que no creen que se produzca un desabastecimiento debido a la "época del año en la que estamos", a que antes de la medida se "estaba envasando con normalidad" y a que en la empresa Megal no hay paro.

La medida se tomó a raíz de la falta de acuerdos en el Consejo de Salarios, explicó el trabajador. El conflicto es porque "no corresponde la manera en la que se está dando la negociación", dijo Guichón y aseguró que sus planteos "no están siendo tenidos en cuenta".



"Preferimos tomar medidas ahora y no cuando estemos más sobre el invierno, que va a dañar más a la población", agregó.

Guichón señaló que plantean una "recuperación salarial de 4,8%" en el Consejo de Salarios y explicó: "Fue el salario que perdimos y entendemos que el momento de recuperarlo es ahora. Las empresas no lo entienden así".



También dijo que plantearon algunos puntos sobre seguridad, pero les respondieron que ese no era el ámbito. A su vez, propusieron "generar una comisión de seguimiento de las negociaciones de Ancap con las empresas porque el año que viene se terminan los contratos que tienen".



Si bien les dijeron que "era razonable, no se tuvo en cuenta para avanzar en el tema", afirmó el sindicalista.