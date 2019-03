El Pit-Cnt rechaza un paro solo de mujeres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La carta, enviada al presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira y firmada por 1.698 sindicalistas, empieza así: “Nos dirigimos a usted para tratar un tema de vital importancia para las mujeres afiliadas a los distintos sindicatos del país”. Y, unas líneas más abajo, le reclaman que la central sindical dé “respaldo absoluto” a todas las trabajadoras que decidan adherir al paro internacional de mujeres el próximo viernes 8 de marzo. Es decir, que ese día las mujeres que quieran no vayan a trabajar y que la central les brinde apoyo para que no sean sancionadas.

Pero el planteo fracasó: Pereira les dijo que no porque la central sindical ya discutió y decidió un paro desde las 16 horas al final del día, sin distinguir sexos. El objetivo es que los trabajadores -hombres y mujeres- puedan ir a la marcha.

Todo empezó con una iniciativa de integrantes de la comisión de género del Banco República y del Banco de Seguros, que el año pasado habían organizado en sus bancos un paro de mujeres de 24 horas. La medida no había sido respaldada por el comité central de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU).

Este año volvieron a la carga y presentaron cerca de 1.400 firmas para que las mujeres bancarias puedan adherir al paro de 24 horas, no solo para participar en la marcha, sino para dar visibilidad al rol de la mujer. La carta enviada al Pit-Cnt explica que la idea del paro es visibilizar la “violencia machista” a la que están expuestas las mujeres, que se concreta en femicidios, torturas y violaciones. El paro es en defensa de sus derechos “y de una sociedad más justa”, indican.

El tema se trató en el Consejo Central y se votó en forma negativa, por ocho votos en once. Romina Machado, integrante de la comisión de género del Banco de Seguros, dijo a El País que la decisión del sindicato bancario las expone a parar y ser sancionadas.

En su cuenta de Twitter, relató algunos de los argumentos que usó AEBU para negar el paro de 24 horas. Entre otras razones, les dijeron que el compromiso con la causa feminista “no se mide en las horas de paro”, que no es el momento para una medida así, que 1.400 firmas no es una cantidad significativa de adhesiones, que debieron haber “convencido” a las 5.800 afiliadas y que en los bancos no hay discriminación. “Si aceptáramos la negativa de un conjunto de machistas patriarcales, que solo se representan a sí mismos, deshonraríamos la lucha de todas las mujeres”, dicen las integrantes de las dos comisiones de género, en un comunicado público.

Las sindicalistas bancarias redoblaron la apuesta, juntaron firmas de dirigentes de otros sindicatos -como el gremio de profesores, el Mides, el sindicato portuario, Antel, la Universidad de la República, la salud privada y canal 10- y llegaron a esas 1.698 firmas que elevaron al Pit-Cnt.

Pereyra dijo a El País que en la central la mayoría ya resolvió. La Mesa Representativa decidió por amplia mayoría un paro parcial para acompañar la marcha. Solo hubo algunas abstenciones. “Pero todos podemos pifiar. Tenemos 100 años de patriarcado arriba y deconstruirse no es fácil”, afirmó. Luego preguntó: “¿Cuántas centrales sindicales del mundo paran el 8 de marzo? Son pocas”.

La propuesta del paro parcial fue la que tuvo éxito, pero antes se barajaron otras que no generaron consenso. Una era un paro parcial y habilitar a las mujeres a parar todo el día. Otra un paro solo de mujeres por 24 horas. Pero esa opción, según se analizó, tiene dificultades. “Un jefe pide que se cubra el trabajo de las compañeras que paran, ¿y cómo se ha-ce?”, preguntó Pereira.

En una carta que envió después a las sindicalistas, a la cual accedió El País, reconoce la irrupción mundial del movimiento feminista y agrega: “Transformaciones culturales profundas, que hace poco tiempo parecían impensables, han removido los cimientos culturales de sociedades que teníamos (y todavía tenemos) naturalizados hábitos que sostienen el machismo y la estructura patriarcal de la sociedad”.

El afiche con las uñas “pintadas de rosadito”

8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Concentración y marcha. 18hs en 18 y Río Negro

y marchamos con todos los Sindicatos, la Secretaría de Genero del PIT-CNT y la Intersocial Feminista.

El afiche del Pit-Cnt para el 8 de marzo es un dibujo con cinco manos, pero la peculiaridad es que tienen las uñas pintadas, por lo que se da a entender que son mujeres. El dibujo generó críti- cas en redes sociales y también cayó mal entre las sindicalistas que promueven el paro de 24 horas de mujeres.

“Es irónico y muy raro que armen ese afiche, con uñas pintadas de rosadito, y después no nos escuchen”, protestó Romina Machado, integrante de la comisión de género del Banco de Seguros.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, reconoció que quizás hay un error pero dijo que no fue intencional. “El 100% de las personas no van a estar contempladas por un afiche pero creo que a veces se gasta demasiado tiempo en críticas”, lamentó.

Sindicato por sindicato

¿Todos los sindicatos van a parar desde las 16? Hay diferencias en la aplicación de la medida. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) para todo el día, mientras que la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) está consultando a sus filiales y definirá el miércoles si paran. Ademu, que agrupa a los maestros de Montevideo, ya decidió que no para, tras hacer una consulta a sus afiliados.

Respondieron 2.166 maestros, de los cuales 1.206 decidieron adherir pero no parar, 816 apoyaron el paro y 38 se abstuvieron.

En la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur) y en el sindicato de Antel (Sutel) las mujeres paran 24 horas. Los hombres luego de las 16.

En Adeom, el sindicato municipal, el paro es luego de las 16 pero permitirán que hombres y mujeres paren las 24 horas si quieren. En la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) algunos gremios hacen paro de 24 horas, como el de salud pública, el INAU y el del Mides.