Verónica Alonso le dijo al PIT que lo ve como un brazo del Frente Amplio

La senadora nacionalista y precandidata presidencial Verónica Alonso, le dijo ayer al Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt que considera que la central sindical ha sido un brazo del Frente Amplio y que, en un eventual gobierno suyo, no habrá el cogobierno que entiende que hoy existe. Alonso, que estaba acompañada por el diputado Álvaro Dastugue, también le transmitió a la dirigencia sindical que se opone tajantemente a las ocupaciones de lugares de trabajo, que cree que hay que eliminar la inamovilidad de los funcionarios públicos y que está en desacuerdo con que el Pit-Cnt haga paros por el Día Internacional de la Mujer y por asuntos que afectan a otros países como sería una eventual invasión a Venezuela. “Nos preocupa la enorme cantidad de puestos de trabajo que se han perdido”, dijo Alonso. Pidió dejar atrás “la lógica de la lucha de clases” y “cooperar para avanzar”.

Alonso está a favor de que sigan los Consejos de Salarios pero que se contemple el lugar donde esté una empresa y su tamaño. “No es lo mismo Farmashop con 140 locales que una farmacia de barrio”, sostuvo. A su juicio, las negociaciones deben ser por empresa y no por rama de actividad aunque acepta que sean tripartitas y participe el Estado.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dio la bienvenida al intercambio con la legisladora pero sostuvo que las ocupaciones están aceptadas por la Organización Internacional del Trabajo, siempre que no sean violentas y que, en cualquier caso, en Uruguay no son frecuentes. Pereira reivindicó el actual esquema de negociación salarial y sostuvo que en la década de los años 90, cuando no había Consejos de Salarios, el Producto Interno Bruto crecía pero no los salarios.

Pereira explicó que la inamovilidad se pensó como forma de proteger a los funcionarios públicos de eventuales represalias políticas cuando cambian los gobiernos y defendió el paro por el Día de la Mujer para rechazar el patriarcado.