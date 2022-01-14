Paro de AEBU banca oficial afectará recargas en cajeros Redbrou desde este viernes

SINDICATO

Este fin de semana tampoco habrá guardias de atención a los cajeros automáticos en la franja costera. Las medidas se levantarán este lunes, según dirigente de AEBU.

La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) decretó un paro en el sector banca oficial, a partir de las 18:00 de este viernes y no habrá recarga de dinero en cajeros automáticos Redbrou de varios departamentos. La medida afectará a Carmelo, Colonia, Atlántida, Piriápolis, Pan de Azúcar, Maldonado, Punta del Este, San Carlos, BROU IMM, Punta Shopping, La Paloma, Castillos, Chuy y Rocha.



Las medidas se levantarán este lunes a las 12:50, dijo Matías Arbizu, dirigente de AEBU, este viernes en conferencia de prensa.

Las medidas suceden luego de una negociación entre AEBU y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que tuvo lugar este viernes, en la que no se llegó a un acuerdo entre las partes.



A su vez, Arbizu dijo este viernes más temprano en rueda de prensa que desde el sindicato "se va a comenzar a analizar el paro de 24 horas y la marcha a Punta del Este”.



El dirigente de AEBU manifestó que no ven una “voluntad real” del gobierno para avanzar en la negociación. En la reunión de este viernes se les propuso un ajuste salarial de 5,8% por inflación futura, “sin reconocer la pérdida salarial generada durante el período 2021”, según Arbizu.

“El planteo del gobierno sigue siendo el mismo desde el primer día de negociación, no se ha movido un centímetro de ahí”, declaró.

El dirigente lamentó “tener que profundizar las medidas de lucha”, y dijo que desde el sindicato esperaban “una negociación de buena fe y con un avance real de parte del Poder Ejecutivo, que nunca sucedió”.

Según Arbizu, desde el sindicato tienen voluntad de “dejar de lado algunas acciones en función de la negociación”, pero si el Ejecutivo mantiene un “planteo político de ataque al salario, lo que habrá es un endurecimiento de las medidas por parte del sindicato”.



Por su parte, Mario Arizti, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, dijo este viernes luego de la reunión que las determinaciones tomadas por AEBU “no son medidas que se justifiquen”.

El jerarca expresó que cuando se está en un proceso de negociación, las medidas sindicales deben ser graduales o inexistentes, aunque añadió “tienen todo el derecho de tomar todas las medidas gremiales que crean convenientes”.

