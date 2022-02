Marcelo Abdala se tomará licencia en el PIT-CNT

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT se tomará licencia en la central sindical a partir del próximo lunes 7 de febrero, informó El Observador y confirmó El País.

En el día de ayer, el dirigente sindical chocó en la intersección de Bulevar Artigas y García Cortinas, y la espirometría realizada dio como resultado 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre.

Abdala chocó contra dos autos que estaban estacionados y minutos después fue conducido a declarar en la seccional quinta.



Tras el hecho, el presidente de la central sindical emitió un comunicado donde pidió disculpas. "Los duros días que he venido transitando no me eximen de responsabilidades. Cuando las cosas están mal, están mal y debo ser el primero en rechazar públicamente lo que sucedió", continuó.

Cuando fue entrevistado tras el siniestro dijo: “Ayer tomé algunas cosas y dormí poco, me levanté a trabajar a las 5:00 y bueno, se ve que eso quedó ahí”.