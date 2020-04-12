Insumos médicos y desinfección: detalles del protocolo para la vuelta de la construcción

CORONAVIRUS COVID-19

El acuerdo para la vuelta de los trabajadores de la construcción este lunes establece diversas medidas como desinfección de herramientas y medición de temperatura corporal a diario.

Trabajador de la construcción con tapaboca. Foto: Fernando Ponzetto

Cerca de 45.000 trabajadores de la construcción que estaban de licencia especial volverán a la actividad este lunes, según un acuerdo entre las cámaras empresariales de la construcción y el sindicato del sector, el Sunca, en el marco del Ministerio de Trabajo.

Tras varias reuniones se decidió el retorno a la actividad de esa rama y también se estableció un protocolo de seguridad para evitar la transmisión del coronavirus COVID-19 durante el desarrollo del trabajo. Insumos médicos para los trabajadores y desinfección de áreas y herramientas de trabajo son algunas de las medidas que se establecen, según información a la que accedió El País.

Antes del comienzo de la actividad este lunes se dará una charla a los trabajadores para informar las medidas adoptadas y también se colocará cartelería informativa.

En el nuevo protocolo, algunas de las cuestiones más importantes que se han agregado es que las herramientas que usan los obreros deben ser desinfectadas y también deben darles insumos para que puedan desinfectar sus propias herramientas.

En la entrada de cada obra se debe tomar la temperatura de los trabajadores. También se le entregará a cada trabajador dos tapabocas de tela. Si el trabajador lleva los barbijos desde su casa se le darán $300.

Todos los centros de trabajo que requieran una readecuación para cumplir con las normas tendrán un plazo de 48 horas para hacerlo, con una prórroga de 24 más.

Otras medidas que se establecerán para evitar el contagio de COVID-19 son la desinfección de vestuarios, baños, comedores y otras zonas comunes previo al ingreso del personal.

Durante la actividad los trabajadores deberán desempeñar su actividad a una distancia de al menos un metro uno del otro y deben lavarse las manos o utilizar alcohol en gel rutinariamente. En distintas zonas de cada obra debe haber dispensadores de alcohol en gel.

Aquellos trabajadores que presenten síntomas tienen la recomendación de no concurrir a trabajar y consultar a su prestador de salud desde su domicilio. En caso de que un obrero presente síntomas en la obra, se lo aislará en un lugar definido para eso, se le entregará un barbijo y deberá volver a su casa.