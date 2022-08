Histórico dirigente de Adeom dice que le impidieron presentarse a elecciones y apunta a Ripoll

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio del fuego interno cruzado, el histórico dirigente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Álvaro Soto, sostiene que lo excluyeron de las anteriores elecciones del sindicato, y que esto se hizo a instancias de su secretaria general, Valeria Ripoll. Advierte que se usaron mecanismos ilegales y que hoy no se están respetando las nuevas mayorías dentro de la organización de funcionarios de la Intendencia de Montevideo.

Soto salió a dar su opinión en medio de un conflicto que tiene a Adeom partido en dos bloques. Por un lado, los representados por Ripoll; y, por otro, una alianza de listas opositoras que encabeza el presidente actual de Adeom, Aníbal Varela.



Soto asegura que esto sucede porque “Ripoll ha dinamitado las posibilidades de acuerdos”. Además, afirma que la dirigente sindical tiene políticas que han llevado a un “viraje” en un sindicato que supo tener una tradición “clasista, de combate y consulta con los trabajadores.”

El conflicto

Si bien sigue afiliado, Soto lleva un tiempo fuera de puestos de mando en el sindicato. Esto desde que protagonizó una polémica siendo el delegado de Adeom en el Pit-Cnt.



En 2021, la Mesa Representativa del Pit-Cnt discutía la suspensión del sindicato policial y Adeom no había tomado postura al respecto. Pero, sin tener un mandato explícito de su sindicato, Soto votó a favor de la suspensión.



Por esto, Adeom resolvió removerlo como delegado ante el Pit-Cnt y suspender su derecho a voto por un mes. El funcionario hoy dice que lo que había querido hacer era respetar una “postura obrera de principio”, guiada por un pronunciamiento previo del sindicato de la intendencia del año 2009, que era contrario al ingreso del sindicato policial. “¿Cómo voy a estar con un sindicato que si le ordena ir a desalojar una fábrica que está en lucha, va y no dice una palabra?”, señala ahora, sin arrepentimiento.

El sindicalista recuerda este hecho como un punto clave, pero asegura que la decisión de sacarlo del camino existía desde antes. La relación entre Soto y Ripoll tuvo su “punto de inflexión” en enero de 2021. En aquel entonces su agrupación juntó 700 firmas que respaldaban el pedido de llamar a una Asamblea General.



“Creíamos que había que hacer elecciones en abril y no en octubre como se quería, supuestamente por la pandemia, y además discutir un convenio que había sido firmado sin someterse a diálogo”, recuerda.



Luego de esto se dio la situación en la que Soto fue suspendido, pero además se le impidió participar en las elecciones.

“La razón que me dieron fue que no tenía la antigüedad. Para presentarse a elecciones se necesita un año de afiliación, cuando yo tenía 20. Pero alegaron que como me habían suspendido un mes, la había perdido”, dice Soto. Y agrega: fue “un proceso antidemocrático”.

Liderazgo

Su balance de lo que llevó a la situación actual del sindicato, se centra en que Ripoll muestra que “está más preocupada porque se forme una oposición que la pueda desplazar, que por la lucha por las reivindicaciones”.



Soto entiende que la secretaria general perdió respaldo, cuando se definió que Adeom se aparte de la corriente En Lucha que integra ella en el Pit-Cnt. El sindicalista, además, cree que Adeom “se ha transformado en un gremio con características difusas”. Para Soto, la solución a la crisis actual es llamar a una Asamblea General donde se genere un diálogo y se recupere la “voz silenciada” de los que luchan por reivindicaciones laborales.