Valeria Ripoll pierde apoyo en Adeom y cuestionan su lugar en el Pit-Cnt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El pasado viernes en una asamblea de Adeom -el gremio de la Intendencia de Montevideo- resolvió que la corriente En Lucha, liderada por Joselo López, no representa más al sindicato. Se trata, también, del grupo que integra la actual secretaria general, Valeria Ripoll, a quien representantes de otras vertientes del sindicato pretenden retirar del cargo que hoy ostenta en el secretariado del Pit-Cnt.

En la sesión del Consejo de Adeom votaron nueve personas, ocho a favor de esta decisión y una que se abstuvo. El órgano, en realidad, está integrado por 15 representantes, pero solo votaron nueve porque los que pertenecen a En Lucha se habían retirado previamente de la sesión.



El conflicto se dio porque, desde hace cuatro sesiones, En Lucha reclama sacar a una de las integrantes del consejo. La persona en cuestión es Alejandra de Betancur, a quien Ripoll identifica como integrante de la lista más radical, en referencia a la 1966. Es la única representante de este bloque y según Ripoll intentó golpear a integrantes del ejecutivo y amenaza a los hombres del sindicato con denunciarlos por violencia de género.

“Pertenece a la Plenaria Memoria y Justicia, es una mujer muy complicada”, agregó Ripoll. Y sostuvo: “El ejecutivo no resolvió retirarla y por eso cada vez que ella esté, nosotros no vamos a participar de las reuniones”.



“Hoy el consejo toma la decisión de discutir lo que tiene que ver con la corriente En Lucha, en lugar de resolver la situación de esta integrante del consejo denunciada”, dijo la líder sindical.

Ripoll exigió que se saque a una mujer del consejo de Adeom y perdió el apoyo.

“Nuestra lista le quitó el respaldo al Consejo Ejecutivo de Adeom. La próxima semana vamos a tener una reunión en la que vamos a resolver si renunciamos a nuestras responsabilidades en el sindicato, porque muchos compañeros no quieren que yo sea la secretaria general. Estamos manejando pedir las elecciones anticipadas, y nos presentaríamos de nuevo”, añadió.



Aníbal Varela, integrante del Consejo Directivo de Adeom, planteó una situación diferente y dijo que lo que pasa es que Ripoll “ya no tiene el respaldo de la directiva” y recordó que “cada cargo que se tiene en el Pit-Cnt es mandatado”. En este sentido advirtió que Ripoll ya no debería ser parte del secretariado de la central de trabajadores.



Varela afirmó que con ocho integrantes el estatuto permite que las sesiones de la directiva funcionen y en este caso hubo nueve. “Vamos a acercarle al Pit-Cnt nuestra resolución”, en cuanto a que Ripoll no forme más parte del secretariado, añadió el sindicalista.



Fuentes del Pit-Cnt dijeron a El País que lo resuelto en la sesión del viernes en Adeom no alcanza para sacarle el lugar a Ripoll en el secretariado, pues el consejo debería votar a favor de esto en forma particular.