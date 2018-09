Gremio espera que en los súper suba la conflictividad

La desaceleración de la economía está coincidiendo exactamente con el momento culminante de la ronda de Consejos de Salarios y eso complica todo. Las próximas semanas seguramente serán de creciente conflictividad en los supermercados porque el sindicato del comercio (Fuecys) se aferra a que la actividad del rubro crecerá 2% el año próximo y los salarios deberían crecer en términos reales en el mismo porcentaje, algo que dista mucho de la postura empresarial. El gremio no descarta nada y podría realizar ocupaciones días después de que se suscitara un incidente en un supermercado de 8 de octubre entre sindicalistas y clientes. Los supermercados, si bien han perdido empleo, ocupan a una cantidad apreciable de personas: 20.000 en las grandes cadenas y unas 10.000 en otras empresas. Fuecys tiene unos 13.000 afiliados en este rubro.

El dirigente Carlos Baiz dijo a El País que tiene la sensación de que las empresas no quieren acordar más allá de que la Cámara de Comercio se llevó la propuesta sindical para trasladarla a la Asociación de Supermercados. Las empresas hasta ahora ofrecen incrementos salariales anuales equivalentes a la mitad de la inflación que se verifique. El sindicato tiene la intención de agotar el plazo de 30 días que queda para acordar pero no es optimista, reconoce Baiz. Según el gremio, las empresas presentaron ayer un informe de una consultora que señalaba un estancamiento en las ventas en los últimos seis meses y auguraba un crecimiento del 2% en 2019 y a ese estudio se aferra Fuecys para reclamar un incremento salarial en términos reales.

En las tiendas, en las que trabajan unas 15.000 personas, las conversaciones no han llegado al nivel de tensión que se ha verificado en los supermercados, pero están estancadas. De todas formas, las empresas y Fuecys están en principio de acuerdo en que el sector debe ubicarse en el sector "intermedio" lo que supondrían que los trabajadores "empatarían" y no perderían salario, dijo a El País el dirigente Jorge Peloche. La lectura del sindicato es que no se puede hablar de que las tiendas están sufriendo una recesión y destaca, por ejemplo, la próxima apertura de la cadena "H & M" como una señal de la salud del sector.

En términos generales, las negociaciones tripartitas van lento. Por ejemplo, los distintos subgrupos que conforman el grupo 8 (metalúrgica) ni han comenzado a negociar aún y eso genera una enorme preocupación en el sector empresarial que ya presume que se deberán pagar retroactividades grandes si se llega a un acuerdo.