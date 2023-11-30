Sindicato del Taxi hace paro este jueves tras violenta agresión a un conductor en un intento de robo

Redacción El País

El sindicato de trabajadores del taxi hace un paro este jueves tras la agresión a un taxista en un intento de robo en Piedras Blancas.

"Es el cuarto trabajador herido de gravedad en este año; recordemos otro trabajador apuñalado, otro con disparos en la pierna y otro que producto de apedreadas terminó en el CTI", dice el comunicado, en el que detallan que el hombre cuya agresión de esta semana que ameritó el paro, sufrió una perforación de pulmón y tiene costillas quebradas.

Los trabajadores detuvieron su actividad desde las 10:00 de este jueves para reunirse en el local sindical y luego "movilizarse". La jornada terminará con una asamblea para evaluar nuevas acciones.

Protesta de los trabajadores del taxi. Foto: archivo El País

Este paro es "en solidaridad con los compañeros heridos y aún en recuperación y también en reclamo de la instalación de forma inmediata de un ámbito que desarrolle políticas de prevención", continúa el texto.

"Entendemos que la Intendencia de Montevideo y el sector empresarial no pueden mirar al costado y deben tener un papel más activo y comprometido con la vida de trabajadores y trabajadoras", explican.

"Es insostenible tener que perder la vida ganándonos el pan. No nos vamos a acostumbrar a arriesgar la vida en el trabajo", apunta el comunicado del sindicato.