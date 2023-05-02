Debate sobre la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial

En el acto del 1º de Mayo, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, consideró “necesaria” una rebaja de jornada de trabajo y que se dé “sin reducción del salario”. Esto tras considerar que Uruguay está “quedando atrasado”, no solo frente a Europa “sino con los países vecinos”, en alusión al reciente paso que dio Chile de rebajar de 45 a 40 horas de trabajo semanales y que permite trabajar cuatro días y descansar tres.

Consultado por El País, el ministro de Trabajo Pablo Mieres señaló que este asunto “no está sobre la mesa” de la cartera que dirige por el momento, aunque dado los “cambios vertiginosos a nivel tecnológico que impactan en el mercado de trabajo”, esta temática “deberá estar en discusión”.

De todos modos, consideró que la reducción debe estar “atada al aumento de la productividad”, pero “nunca puede ser a nivel general porque las realidades de los sectores de actividad son muy distintas”.

Por su parte, el expresidente José Mujica planteó ayer tras una consulta de El País que “hay que luchar por la jornada de seis horas” y que “está cantado que va a venir”, incluso “de los propios sectores patronales”, porque, dijo, “se necesita repartir, los robots no van al supermercado a comprar”. Asimismo, Mujica advirtió: ¿Sabés dónde está la contradicción? Que la presión de la sociedad de consumo es tan grande, que nos dan seis horas de trabajo, entonces vamos y nos conseguimos dos trabajos y trabajamos más que antes. Nosotros mismos nos pisamos el callo”, dijo el exmandatario.

En esa línea, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que “hay que estudiar este tema” para que “no signifique jornadas interminables de labor”.

Por su parte, el precandidato presidencial frenteamplista Yamandú Orsi dijo hace dos semanas que se “debe atender” la reducción de la jornada.