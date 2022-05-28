Asociación de Trabajadores de Riogas realizó piquete en centro logístico

CONFLICTO

La Policía dialogó con los trabajadores y el centro se está liberando, de acuerdo a fuentes del Ministerio del Interior

La Asociación de Trabajadores de Riogas se encuentra en conflicto desde la semana pasada por el despido de un empleado de una empresa tercerizada. Al comenzar la semana el conflicto se agudizó ya que la empresa sancionó a 12 personas mientras tomaban medidas sindicales.

A las 5 de la mañana de este sábado, el sindicato comenzó un piquete en el centro logístico que comenzó a liberarse al mediodía de este 28 de mayo. De acuerdo a información a la que accedió El País no dejaban ingresar camiones de garrafas y tubos ni de granel. Federico Daverede, Director Nacional de Trabajo, informó a El País que quienes realizan el piquete "ya fueron intimado por el MTSS para que dejen la medida". La policía asistió al lugar y, tras dialogar, el sindicato comenzó a liberar el centro.

Fuentes de la empresa informaron que "los trabajadores levantaron el piquete que habían realizado en el centro logístico de Riogas y lo trasladaron minutos después a la planta de envasado operada por Riogas, que está a poca distancia".

Diego Guerrero, gerente general de Riogas, dijo a El País que “se estaba impidiendo el abastecimiento” y que estuvieron durante la mañana en contacto con la Policía y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para intentar solucionar el conflicto.

Piquete en Riogas. Foto: Riogas

Conflicto

El presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), Fabio Riverón, dijo a El País el pasado lunes que el conflicto inició por el despido de un trabajador por notoria mala conducta de una empresa tercerizada. El problema, entienden, es que la compañía "no ha presentado las pruebas" que demuestren esa causal, tal como lo requirió el sindicato.

Después, a raíz de la sanción de 12 trabajadores, se "complejizó y agudizó el conflicto". El presidente de Fuecys explicó que el sábado la empresa sancionó a siete trabajadores y el pasado lunes a otros cinco mientras tomaban medidas sindicales.

Planta de envasado de Riogas. Foto: Marcelo Bonjur

El jueves el gobierno elaboró una contrapropuesta que tiene como objetivo poner fin al conflicto en Riogas. Esta propuesta debía ser respondida por ambas partes antes de las 19:00 del viernes 27 de mayo.

Desde la empresa dijeron a El País en el día de ayer que “a la hora 19 los sindicatos no habían respondido al MTSS si aceptaban o rechazaban la propuesta del ministerio. Riogas presentó ajustes a la propuesta, que buscan evitar que los sindicatos continúen impidiendo el normal suministro de supergás a los hogares y de gas a granel a clientes de mayor consumo, priorizando como siempre a los clientes esenciales (hospitales, albergues, centros educativos, comedores, cárceles, ONGs, secaderos de granos, criaderos de pollos y otros clientes industriales, comerciales y de servicios para los cuales el gas resulta crítico para operar)”.

