Ancap anunció que no habrá suministro de combustible por paro; Fancap dijo que es "alarma pública"

Ancap informó en la noche de ayer miércoles que hoy no va a haber suministro de combustibles a las distribuidoras, "como consecuencia del paro de 24 horas anunciado por Fancap", indicó la empresa a través de su cuenta de Twitter.

"La medida afecta a todas las plantas de despacho de productos ANCAP", informó y agregó que "se trabaja para mitigar el impacto y evitar faltante de producto a la población".



Como consecuencia del paro de 24hs anunciado por Fancap, mañana no habrá suministro de combustibles a las distribuidoras.

La medida afecta a todas las plantas de despacho de productos ANCAP.

Se trabaja para mitigar el impacto y evitar faltante de producto a la población. — ANCAP (@AncapUruguay) August 11, 2021

Sin embargo, Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap) consideró que la empresa "busca generar desabastecimiento a partir de su irresponsable alarma pública (repitiendo lo que hizo hace unos días)".



"Si la situación fuera real el ente tenía que haber solicitado guardia gremial y la hubiésemos concedido (supergás-distribuidoras con stock alto). Una vergüenza", expresó a través de su cuenta de Twitter.

ANCAP busca generar desabastecimiento a partir de su irresponsable alarma pública (repitiendo lo que hizo hace unos días)

Si la situación fuera real el Ente tenía que haber solicitado guardia gremial y la hubiésemos concedido (supergas-distribuidoras con stock alto)

Una vergüenza https://t.co/fi3tts5RzZ — Gerardo Rodríguez (@GRodrguez16) August 12, 2021

Fancap decidió realizar este jueves un paro de 24 horas, luego de que la empresa resolviera no renovar el convenio colectivo con los trabajadores, a quienes llamó a "negociar uno nuevo".



"El directorio resolvió no renovar el Acuerdo Marco para un Convenio Colectivo del año 2000 (que se basara en el firmado en 1993) y acuerdos complementarios, convocando al sindicato a negociar uno nuevo que incluya la reglamentación de la carrera horizontal para los funcionarios", indicó el documento emitido por Ancap el martes en la noche.



La decisión fue rechazada el presidente de Fancap, quien consideró que este tipo de resoluciones "no son instancias de acercamiento sino que por el contrario es una especie de declaración de guerra".



"La relación con Ancap está muy tensa, y hay algunos pasos que dieron integrantes del directorio en cuanto a acusaciones que no tienen fundamento que dinamitan la posibilidad de diálogo", agregó en declaraciones a El País.



De todas maneras aseguró que "siempre" están dispuestos a conversar con el directorio para llegar a una solución.

Los conflictos entre los trabajadores y la empresa se vienen desarrollando hace varias semanas. El pasado jueves los funcionarios ocuparon el edificio Ancap ubicado en Libertador y Cerro Largo en protesta por "el cierre de Alur Belén y de Alur Capurro".