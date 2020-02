Adeom amenaza con dejar playas sin guardavidas durante Carnaval

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Adeom dio plazo hasta hoy a la Intendencia de Montevideo para que firme el documento que garantiza una serie de reclamos que los guardavidas hicieron a la administración municipal. Los trabajadores, que a fines de enero habían resuelto una tregua en el conflicto, comenzaron a abordar los reclamos en comisión con la Intendencia, pero ahora exigen formalizar el acuerdo.

De no tener respuesta en el día de hoy, el próximo domingo, lunes y martes de Carnaval no realizarán horas extras, por lo que no habrá guardavidas en ninguna de las playas de Montevideo.



Los trabajadores dicen que la administración del intendente Christian Di Candia le ha ido dando “largas” a sus reclamos y consideran que tras el feriado de Carnaval “ya nadie irá a las playas, porque empiezan las clases”. Por eso, entienden que este es el momento de presionar a la IMM.

El presidente de Adeom, Eduardo Vignolo, dijo a El País que algunos de los reclamos que se plantearon a la administración no fueron contemplados, como la equiparación salarial de los funcionarios que trabajan en las playas. Los guardavidas antes pertenecían a la órbita de Cultura y ahora están en Descentralización, donde el personal cobra una partida especial del 15%.



“Se acordó trabajar en un documento que es lo que va a justificar la partida. Habíamos puesto fecha para dos semanas atrás, pero se fue postergando. Si este viernes no se firma, los compañeros no van a bajar a la playa ni domingo, ni lunes ni martes”, dijo Vignolo.

Por su parte, la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, indicó que hay otros reclamos pendientes. “No les entregaron la ropa y tampoco los implementos que precisan para trabajar”, anotó.



Vignolo agregó que hace poco los guardavidas tuvieron que pedirle prestado un desfibrilador a la terminal de ómnibus del Cerro “para hacer un salvataje”.



“Los venimos pidiendo y no nos los han dado”, sostuvo.



“También tenemos carencias con los locales, lo cual va a quedar seguramente para el próximo período”, agregó el presidente de Adeom.

Guardavidas protestando en la IMM. Foto: Darwin Borrelli.

Varios reclamos Tras una carta enviada por el intendente Di Candia a Adeom a última hora del viernes 18 de enero, se logró destrabar la medida de lucha que venían llevando adelante los guardavidas.



La Intendencia publicó después en su página web un llamado urgente para conseguir más personal para las playas, uno de los reclamos que venía haciendo el sindicato. Finalmente, se incorporó el número que exigía Adeom. Habían unos 130 guardavidas y se necesitaban otros 16.



Ripoll había denunciado que los trabajadores no contaban con baños y “por ende, si tienen que hacer sus necesidades, las hacen en un balde o en una caja dentro de la casilla”.



También dijo que les dieron protectores solares “a días de vencerse” y ropa sin la necesaria protección UV.

Conflicto de verano.

Las medidas comenzaron cuando Adeom decidió que siete playas no contaran con servicio de guardavidas. Tras una primera reunión bipartita que fracasó y el anuncio de nuevas medidas por parte del sindicato, la Intendencia convocó a una reunión de carácter urgente para analizar la implementación de guardias gremiales para el servicio de guardavidas, medida que fue rechazada por los trabajadores.



A raíz de esa resolución, la Intendencia emitió un comunicado para informar a la población de la situación y solicitar que en caso de ir a la playa “se tomen las máximas precauciones a efectos de prevenir accidentes”, como por ejemplo “evitar el ingreso al agua o, en todo caso, mantenerse a una profundidad segura, con el agua a la cintura y controlando a niñas y niños bajo estricta vigilancia”.

También insinuó que solicitaría al Ministerio de Trabajo la esencialidad del servicio, lo cual crispó los ánimos en el sindicato de los municipales, que endureció su postura.



Sin embargo, con el correr de los días, la Intendencia logró conseguir una tregua. “Se firmó un acuerdo de ponerse a trabajar” en los puntos que plantearon los trabajadores, dijo el 24 de enero a El País Adrián Blanco, integrante del comité de base de guardavidas.