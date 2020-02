Ripoll denuncia “invento” de cargos en la IMM a favor de personas de confianza de Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, denunció que se “inventaron” dos cargos en la Intendencia de Montevideo para darles trabajo a personas de confianza del precandidato del Frente Amplio Daniel Martínez.

“Contratan con un grado SIR (sistema de escalafones de la IMM) bastante importante al fotógrafo de campaña de Daniel Martínez para un cargo inventado e innecesario”, dijo Ripoll.

“Ya lo había traído Martínez cuando llegó a la Intendencia, se fue a hacer la campaña y ahora vuelve a la Secretaría de Deportes”, agregó la secretaria general de Adeom.



Ripoll dijo que lo mismo ocurrió recientemente con el secretario personal de Martínez, “quien también llegó con él y luego de la campaña vuelve con un muy buen salario a un cargo inventado, en un lugar del que no sabe nada, como es el Complejo Flor de Maroñas”.



Según la dirigente sindical, con estas designaciones “se está pasando por arriba a todos los trabajadores de carrera”.



“¿Como sindicato no es nuestro deber denunciarlo? Tenemos cientos de reclamos de carrera funcional que esta administración no responde, ¿pero para estos ingresos sí tiene la justificación y los recursos?”, se preguntó Ripoll.