Abdala afirmó que "mucho más de un millón de orientales" adhirió al paro general

"Están participando en este paro general de 24 horas, adhiriéndose voluntariamente, mucho más de un millón de orientales", aseguró este mediodía el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, en conferencia de prensa.

"Ha tenido una enorme adhesión. (Tanto) en la administración central, en el conjunto de empresas, en todo el sistema educativo -público y privado-, en la banca pública y privada, en la construcción, en toda la industria manufacturera, en servicios muy importantes, salvo aquellos casos como en la salud", remarcó el presidente de la central sindical.

"Es una señal muy poderosa, muy fuerte que está emitiendo el movimiento sindical", sostuvo Abdala sobre la adhesión en el paro que definió la central sindical.



Abdala remarcó que el PIB uruguayo "se ha recuperado a niveles anteriores a la pandemia", pero tanto los salarios como las jubilaciones, "que es de lo que vive la inmensa mayoría de la población, no solamente no acompañó el crecimiento, sino que venimos soportando una rebaja de un 4% de todo el poder de compra de los salarios".

"Efectivamente, la gente no está llegando a fin de mes. Esto implica que hay una señal muy grande de que hay una estrategia que ahonda la brecha de la desigualdad, y está concebida como un modelo de crecimiento excluyente y de acumulación que es para unos pocos", enfatizó.



"Se está emitiendo una señal muy clara de que hay que tomar por otro camino, y desarrollar otras políticas públicas, para como decía Artigas: 'Los más infelices sean los más privilegiados'", opinó el presidente de la central sindical.

Por su parte, Elbia Pereira, secretaria general del Pit-Cnt, remarcó que hasta el momento de la conferencia de prensa "es contundente la adhesión a este paro general", que sostuvo, "no es por casualidad" sino por las características de la plataforma de reivindicación. "Es un gran paraguas donde muchos nos vemos reflejados", aseguró.



El paro fue contra la rebaja salarial, la inflación y el anteproyecto de reforma de la seguridad social presentado por el presidente Luis Lacalle Pou.



A su turno, el vicepresidente de la central sindical, Jose Lorenzo López, reivindicó la postura contraria al anteproyecto de reforma previsional. "Pretendemos que antes de que se transforme en un proyecto de ley y que vaya a votar al Parlamento, entendemos que en este tema debiéramos generar un amplio diálogo social que nos permita modificar una realidad que a lo que condena fundamentalmente es a que los trabajadores tengan que trabajar más años para después cobrar menos jubilación", lanzó. Otro punto que puso López sobre la mesa es el nivel de "inseguridad", que aseguró "viene en ascenso" en varios puntos del país.

"Ojalá que el Poder Ejecutivo pueda tomar nota de esto (paro), y en vez de criticar una medida de estas características, que es la segunda que hacemos en dos años y medio de Gobierno, de alguna manera pueda modificar algunos aspectos de la realidad y no pase lo mismo que anteriormente, que le llevamos un punteo de temas para poder discutir con el Poder Ejecutivo y no tuvimos ninguna respuesta", subrayó López.

Maestros no hacen guardia en paro general

"No vemos la misma preocupación de quienes nos critican por un día de paro general, por cómo come la gente a diario", cuestionó Abdala sobre el impacto que ha generado la medida en alumnos de la educación pública que comen a diario en escuelas de todo el país. Los maestros no hacen guardia en esta jornada, pero ANEP asegura que la mayoría está funcionando.



"Para algunas autoridades, es más importante el hecho de que algunos niños no coman un día de paro general, pero no importa si no comen un 25 de agosto o un fin de semana", enfatizó.



"Desde nuestra perspectiva, la función de la enseñanza es educar, y es responsabilidad del Poder Ejecutivo instrumentar la forma de que nadie se vaya a dormir con la panza vacía", remarcó. "Tiene que ver con una cuestión que es producto de estas políticas económicas que criticamos, y no en el hecho de que hoy puntualmente haya habido un paro general de 24 horas", añadió.



López, por su parte, subrayó que este paro está fijado "hace más de un mes", y consideró que "la responsabilidad de que si quedan niños sin comer no es de los trabajadores de la educación, sino del Poder Ejecutivo que no tomó las previsiones del caso".