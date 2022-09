Maestros no harán más guardias gremiales para brindar alimentación a los alumnos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“El sábado pasado hubo mesa federal de todas las filiales que conforman la Federación Uruguaya de Magisterio y se resolvió por mayoría en esa mesa no continuar con guardias gremiales los días de paro”, dijo este miércoles a Subrayado (Canal 10) la secretaria de prensa del Sindicato de Maestros de Montevideo (Ademu), Soledad Moraes.

Esta medida, que tiene un impacto en la alimentación escolar, no se toma exclusivamente para el paro de este jueves, sino que también en los que sucedan en el futuro.



Moraes afirmó que la mayoría del gremio “entiende que la alimentación dentro de las escuelas no es esencial en el sentido de que no todas las escuelas tienen comedores”.



“Entendemos que la alimentación no debe ser la prioridad de la educación, sino que debe ser justamente el enseñar. Y que son otros actores los que deberán encargarse de lo que es la alimentación, o que tendrán como prioridad la alimentación”, expresó.



El País consultó sobre el tema a la secretaria general de la Federación, Elbia Pereira, quien desestimó hacer comentarios.