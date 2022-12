Terminal Cuenca del Plata repartió utilidades y la ANP recibió US$ 12 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Terminal Cuenca del Plata (TCP), consorcio integrado por un 80% por la multinacional belga, Katoen Natie, y un 20% por la Administración Nacional de Puertos (ANP), repartió utilidades la semana pasada. Dicha empresa logró ganancias por US$ 60 millones gracias al movimiento récord de contenedores registrado este año en la operativa de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo.

El 20% de esos ingresos le corresponde al Estado uruguayo (US$ 12 millones) como accionista de TCP, dijo a El País el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo.



Esta es la segunda vez que sucede un reparto de utilidades en TCP. En la primera ocasión, la Administración Nacional de Puertos recibió alrededor de US$ 3 millones. “Ese reparto de US$ 12 millones lo habíamos conversado con Katoen Natie. Se dio en el marco de una línea de buen relacionamiento y afecto societario existente en el seno de la Terminal Cuenca del Plata”, explicó Curbelo.



Para el titular de la Administración Nacional de Puertos, el consorcio Terminal Cuenca del Plata es una empresa “saneada, eficiente y competitiva”.

Y recordó que se trata de una terminal de contenedores de capitales mixtos. Eso significa, agregó, que una parte de TCP es propiedad de los uruguayos. “Si la empresa funciona bien, vamos a tener utilidades y éstas se volcarán en obras y en una mejor operativa del puerto” capitalino y de otros, dijo.



El jerarca afirmó que las inversiones que la ANP y privados realizan en la terminal portuaria montevideana, lo posicionan como un puerto hub (recibe cargas de otros países y la redistribuye) de la región.



Haciendo un balance de este año, Curbelo expresó que los ingresos de la ANP también alcanzarán un récord: rondarán los US$ 195 millones.

El jerarca insistió en que en 2022 se rompieron en el puerto varios récords: cantidad de movimientos de contenedores, se superó la barrera de un millón de Teus movilizados, de ingresos y de inversiones de la ANP.



El Teu es un acrónimo que viene del inglés “Twenty-foot Equivalent Unit” y corresponde a una unidad de medida utilizada en el comercio exterior para calcular la capacidad de carga de los contenedores. En otras palabras, un Teu es la capacidad de carga de un contenedor de 20 pies.

Puerto Capurro

En el marco del plan de ordenamiento del puerto, que comenzó con TCP, el 29 y el 30 de noviembre de este año, el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, y Curbelo se dirigieron a Paraguay a mantener reuniones con empresas navieras guaraníes que tienen intereses en el puerto de Montevideo.



En los encuentros con los empresarios navieros guaraníes, ambos jerarcas trasmitieron que las barcazas paraguayas recibirán una exoneración de tarifas en zonas de fondeos y se realizará la limpieza de las mismas. Ese era un viejo reclamo de los armadores guaraníes.

Olaizola y Curbelo también señalaron que los barcos de pesca uruguayos, que hoy atracan en los muelles 10 y 11 del puerto, serán trasladados al Puerto Capurro, cuya inauguración está prevista para junio o julio de este año.



Y explicaron que el lugar de las embarcaciones de pesca serán ocupadas por las barcazas paraguayas.



El Puerto Capurro tiene capacidad para atender a 50 buques. Demandó una inversión de US$ 100 millones y se ubica al norte de la bahía de Montevideo, entre la desembocadura del arroyo Miguelete y el canal de acceso a La Teja. Los trabajos suponen la ejecución de una dársena de 21 hectáreas, a la que se entra a través del canal La Teja, y un total de 966 metros de muelles de atraque para pesqueros.



El traslado al puerto de Capurro de las embarcaciones de pesca nacional fue vista con buenos ojos por la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (Cipu).



El presidente de esa agremiación, Juan Riva-Zucchelli, dijo a El País que el cambio le reporta “muchos beneficios” a los pesqueros uruguayos.

Juan Riva-Zucchelli -¿Cuál es la postura de CIPU ante este nuevo destino?



-Es muy positiva. Hace tres años y medio que la flota nacional está hacinada en los muelles 10 y 11 del puerto de Montevideo donde están todos los barcos operando y es absolutamente incómodo para trabajar. Cuando la ANP licitó el muelle Mántaras para la nueva terminal de UPM nos dieron ese espacio (muelles 10 y 11). Por lo tanto, nuestra postura es que es algo muy positivo, vemos con muy buenos ojos y alegría que la flota nacional, después de tantas idas y venidas, finalmente pueda ir al Puerto Capurro y tenga una terminal especializada para instalarse y poder trabajar de buena forma.



-¿Qué beneficios le aportará esa terminal a los barcos pesqueros?



-Este cambio tiene muchas mejoras, entre ellas, poder trabajar en un lugar que tenga buenas condiciones tanto de muelle como de amarre. El muelle nuevo traerá beneficios en todo lo que será el movimiento de camiones, traslado del pescado y abastecimiento de los barcos con cajas, hielo, víveres, insumos varios, combustible. Será un espacio controlado y vigilado, donde las condiciones de seguridad serán estrictas y en donde no podrá entrar cualquiera -como sucede hoy en el puerto-, y esto hace que la operativa sea más eficiente y también más económica. Es decir, la ANP podrá cumplir con el famoso PBIP, (Protección de Buques e Instalaciones Portuarias), que tanto hemos reclamado.



-¿Qué otros temas son claves para el sector?



-Por otro lado, estamos buscando continuamente hacer mejoras en nuestra flota y en la tripulación. Sostenemos que la seguridad es un aspecto muy importante y poder tener un puerto que haga controles sobre las personas que circulan y que ingresan al área es fundamental y creo que este cambio va a favorecer en este sentido. En cuanto al combustible, esperamos saber qué decisiones toma Ancap para este mes (diciembre) y esperemos que se siga mejorando en ese aspecto para poder operar con costos razonables para el sector.

Cifra histórica

Como adelantó El País, el puerto de Montevideo alcanzó el miércoles 7 el millón de contenedores (Teu) recibidos en lo que va del 2022.



El gerente general de la Terminal Cuenca del Plata, Vincent Vandecauter afirmó a El País que se trata de “un gran hito”.



Insistió en que haber recibido un millón de contenedores en el Puerto de Montevideo es realmente “un gran logro” y aseguró que el 2022 “fue un año espectacular en cuanto al movimiento de contenedores”.



El gerente de TCP agregó: “Captamos una carga que habíamos perdido de Paraguay. Creo que podemos decir que, a la fecha, estamos operando el 80% del volumen de Paraguay, pero también podemos decir que ganamos nuevamente nuestro lugar en el mapa de la región”, afirmó el gerente de la Terminal Cuenca del Plata.



Asimismo, destacó que este año, las distintas navieras “han descubierto a TCP y al Puerto de Montevideo como un puerto confiable”.