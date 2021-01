Sucive habilita desde hoy consulta de multas y patentes; hay 60.000 vehículos morosos más en 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de varios días en los que estuvo dada de baja para cargar la actualización de multas y patentes, a partir de hoy estará disponible la página del Sucive para hacer consultas online. La patente de rodados podrá pagarse desde el domingo 10 de enero y la fecha límite para saldar la primera cuota (o la totalidad del tributo con un 20% de descuento) será el 20 de este mismo mes. En promedio, el aumento de la patente es de 10% este año.

Según informó a El País el secretario del Congreso de Intendentes y coordinador del Sucive, César García Costa, el último año la morosidad aumentó 2% (pasando de 6% a 8%), lo que significa que hay entre 50.000 y 60.000 vehículos más que acumulan deuda en este 2021.

De todos modos, la morosidad acumulada es mucho mayor si se la mide tomando un período de referencia de 20 años. “En vehículos de 2012 al 2020 tenemos un 8% de morosidad, cuando teníamos históricamente un 6%. Si hablamos del año 2000 al 2020, que es el parque automotor más clásico, en la Categoría A (autos y camionetas), estamos hablando de un 18% al día de hoy”, anotó García Costa.

Según el coordinador del Sucive, la morosidad aumentó dos puntos porcentuales “por efecto de la pandemia”. Esto representa más de $ 200 millones, una cifra “pequeña” si se la compara con lo que se pretende recaudar este año: más de US$ 400 millones.

Aumento del tributo.

Como diera cuenta El País, el Congreso de Intendentes aprobó en octubre mantener el valor de las alícuotas de las patentes durante el año 2021, aunque con ajustes sobre la variación del dólar.



Según explicó García Costa, tomando en cuenta la variación de la moneda estadounidense de 15% entre 2019 y 2020, y que los valores de mercado de los vehículos bajaron 5% en el mismo período (de acuerdo a la tabla de valores de Autodata), el aumento anual del tributo será este año del entorno del 10%.

Los autos Categoría A, incluidos los vehículos sin o con chofer, ambulancias, casas rodantes con propulsión propia, furgones, ómnibus y micros, así como los cero kilómetro empadronados en 2021, deben pagar el 5% de su valor de mercado sin IVA.



En tanto, los usados pagan el 4% de su valor de mercado y los eléctricos -como beneficio por utilizar energía no contaminante- el 2,25%.

Tránsito en la Rambla de Montevideo. Foto: Gerardo Pérez

Los camiones (Categoría B) deben tributar el 1,3% del valor de mercado sin IVA, no pudiendo ser menor al monto que les corresponda pagar a los vehículos de su misma marca y modelo empadronados cero kilómetro en 2020, en cuyo caso la patente 2021 queda fijada en dicho monto.



En la Categoría C, que incluye motos, ciclomotores, motonetas, triciclos y cuadriciclos, el criterio fiscal es el siguiente: tributarán lo mismo que el año pasado, incrementado en la variación anual del IPC a setiembre de 2020.



También los servicios públicos (ómnibus, taxis, remises, camionetas escolares, micros y furgones) pagarán lo mismo que les correspondió el año pasado, incrementado del mismo modo en la variación anual del IPC a setiembre de 2020.



Los vehículos importados para discapacitados, al amparo de la ley 13.102, están exonerados del tributo de patente de rodados hasta un monto de US$ 16.000.



Aplicación de multas.

La circulación de un vehículo con patente vencida en dos o más cuotas es sancionada con una multa equivalente al 25% del valor del tributo. Aplicada esta multa, la normativa vigente establece que no podrá ser sancionado por el mismo concepto durante el transcurso de un mes. La recaudación de la multa tendrá por destino el departamento que la aplicó, aunque el vehículo haya sido empadronado por otra intendencia.

Por lejos, el departamento más recaudador en cuanto a multas de tránsito es Montevideo, debido a los dispositivos de fiscalización electrónica del Centro de Gestión de la Movilidad (CGM) -fijos y móviles- y a la cantidad de automóviles que circulan por las calles de la capital. En el caso de las multas aplicadas por los cuerpos inspectivos municipales, las deudas pueden conveniarse en hasta 24 cuotas.

El año pasado, la Junta Departamental de Montevideo aprobó que la intendencia hiciera uso de US$ 2.000.000 (comprendidos dentro de los US$ 18.250.000 que constituían el Contrato de Préstamo para financiar el Programa de Transporte Urbano de Montevideo II) para la ampliación del Centro de Gestión de la Movilidad. La nueva fase del CGM incluía la semaforización de 91 cruces y la instalación de 140 cámaras de conteo vehicular, así como de otros equipos.

Calendario de vencimientos En caso de abonar la patente en cuotas, los vencimientos de este año son los siguientes: 20 de enero para la primera, 22 de marzo para la segunda; 20 de mayo para la tercera y 20 de julio para la cuarta. La quinta cuota vence el 20 de setiembre y la sexta el 22 de noviembre.



Quien opte por pagar todo el tributo obtendrá un descuento del 20%, aunque deberá hacerlo antes del 20 de este mes. Es necesario saldar las multas pendientes para acceder a este beneficio.

Enero, un mes clave por beneficio del 20%.

Se calcula que cerca de 1.000.000 de vehículos son los que efectivamente pagan la patente de rodados en Uruguay. En el caso de Montevideo, el tributo recauda prácticamente a la par que la contribución inmobiliaria. El ingreso fue aumentando tras el fin de la “guerra de las patentes” y la creación del Sucive.



Aproximadamente el 60% de los pagos se hacen en enero, aprovechando el descuento del 20% por abonar la totalidad de la patente, aunque para acceder a este beneficio hay que saldar las deudas de multas primero. Habitualmente, muchos propietarios de vehículos toman conocimiento de que tienen infracciones impagas al consultar en enero la página del Sucive.

El año pasado, al día del vencimiento de la primera cuota, ya se llevaban recaudados US$ 125.5 millones. De ese monto, US$ 47.4 millones correspondían a Montevideo. Después de la capital del país, las intendencias que más recaudaron en 2020 por el pago de la patente, durante el primer mes del año, fueron las de Canelones, Maldonado y Colonia.



Se puede abonar online o en las agencias de cobranza habilitadas en todo el país y el pago en fecha tiene una bonificación del 10% sobre el valor de la cuota.