¿Qué servicios se verán afectados por el paro general del Pit-Cnt de este jueves?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Pit-Cnt resolvió convocar a un paro general por 24 horas para este jueves 17 de junio. Sepa qué servicios funcionarán con normalidad y cuáles cesarán sus tareas a raíz de la medida tomada por la central sindical.

Salud

Los servicios de Salud Pública y ASSE pararán por 24 horas en los centros de salud de todo el país a excepción de urgencias, emergencias, atención a pacientes oncológicos y pacientes internados en los diversos centros de salud de Uruguay.



En el interior la Federación Médica del Interior (FEMI) informó que "no realizará paralizaciones ni tomará medidas".



A su vez, los vacunatorios funcionarán de manera habitual, según informó el Ministerio de Salud Pública.

Transporte

Cutcsa y COME tendrán frecuencias normales y en suburbanos e interdepartamentales habrá servicio de emergencia; UCOT y Coetc tendrán servicio especial, al igual que el taxi, por parte de la Gremial. Aquí más detalles.



Intendencia

Los trabajadores afiliados a ADEOM paran y convocan entre 10:30 y 14:30 a realizar barriadas para juntar firmas para una referéndum de la LUC.

Supermercados



Según dijeron desde Fuecys, en los supermercados no habrá mayor resentimiento y funcionarán con normalidad.

Bancos

Los trabajadores afiliados a AEBU no trabajarán mañana, en adhesión al paro general.



Supergás

Las plantas no trabajarán como lo hacen normalmente por lo que los servicios de supergás se verán comprometidos este día.

Shoppings, tiendas y freeshops

Los servicios en los shoppings del país funcionarán con normalidad.



Las tiendas de ropa y los freeshops de todo el Uruguay sí podrán ver afectados sus servicios. El funcionamiento de cada uno dependerá de la administración de cada local.

Seguridad

Los servicios de seguridad privada también se verán afectados durante este paro general ya que los trabajadores adhieren a la medida.

INAU – Inisa



Las oficinas centrales de INAU e Inisa de todo el país también se adherirán al paro. No funcionará ninguna de sus oficinas centrales ni tampoco ningún servicio de atención directa en tiempo parcial a niños, niñas y/o adolescentes.



Se atenderá a niños, niñas y adolescentes en los servicios de atención directa en régimen de tiempo completo de 24 horas del INAU y también a los jóvenes privados de libertad en el Inisa en régimen de guardia gremial.

Meteorología

Solo se mantendrán con una guardia gremial las actividades que tienen que ver directamente con la seguridad humana. Continuará la comunicación con Control de Tránsito Aéreo y emitirán información en caso de vuelos de emergencia y vuelos sanitarios.

Ministerios

En el Ministerio de Economía y Finanzas el paro de la mayoría de las unidades será de 24 horas. En la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, no se realizará sorteos durante toda la jornada, y también se verán afectados los servicios en Aduanas, DGI, CGN, etc.



El Ministerio de Desarrollo Social no atenderá al público ni realizará trabajo con las familias en todo el territorio nacional manteniéndose guardia gremial del Equipo Móvil de atención a personas en situación de calle de 18 a 00 horas declarado esencial.



El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca no atenderá al público en todo el país



El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social permanecerá cerrado sin atención al público durante toda la jornada del jueves.



El Ministerio de Educación y Cultura no atenderá al público en la mayoría de sus servicios, y no harán transmisión en Televisión Nacional. Tampoco funcionarán los servicios en la Biblioteca Nacional, Registro Civil, y Registros Públicos por lo que no habrá atención al público durante toda la jornada.



En el Ministerio del Interior, en Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) no funcionará ninguna oficina. En los servicios de atención directa en todas las unidades penitenciarias del país se trabajará en régimen de guardia gremial.

Pasos de frontera



Los servicios prestados en los pasos de fronteras seca como los brindados en los puertos y aeropuertos de los ministerios de Ganadería, Transporte, Economía e Interior se verán resentidos.