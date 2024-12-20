Servicio especial por Navidad: IMM anunció cómo será la recolección de residuos en las fiestas

Redacción El País

Con motivo de las festividades, la Intendencia de Montevideo (IMM) modificará los horarios de recolección de residuos y este año anunció la implementación de un servicio ampliado previo.

Para las fiestas, la comuna insta a vecinos y vecinas a "realizar la disposición de residuos a partir de la hora 19 horas". También recomienda no introducir en los contenedores elementos "que puedan provocar un incendio" como pueden ser las cenizas de brasas.

Ya días atrás el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, manifestó que diciembre es uno de los meses más exigidos en cuanto a la recolección de residuos por lo que la comuna generó "mecanismos complementarios" para "tener un esquema lo más normalizado posible" y que estos estaban siendo discutidos con el sindicato.

Por esto, este sábado 21 y domingo 22, habrá un "servicio especial de recolección": el sábado habrá un servicio ampliado de recolección nocturna y el domingo un refuerzo del servicio habitual.

Ahora bien, el martes 24 de Nochebuena el servicio funcionará "con normalidad" y culminará a las 19 horas. El miércoles 25 se retomará la recolección a las 20 horas, por lo que la comuna insiste en que la ciudadanía no tire la basura hasta las 19 horas de este día.

Ya el jueves 26, el servicio se restablecerá en su horario habitual.

Ecocentros y reclamos

Ecocentros en ex Terminal Goes. Foto: archivo.

Este 24 de diciembre los Ecocentros de Buceo y del Prado permanecerán abiertos hasta las 15 horas y se mantendrán cerrados tanto el 25 de diciembre como el 1° de enero.

El servicio por WhatsApp recibirá reclamos por residuos fuera del contenedor y está agendando para el retiro de desechos voluminosos, bolsones y podas. Este servicio es gratuito y se solicita al 092 250 260.