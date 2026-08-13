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Sorteo del 5 de Oro del miércoles 12 de agosto de 2026: pozos, números ganadores y aciertos

Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual este 12 de agosto. El pozo de Oro y el Revancha quedaron vacantes. El pozo de Plata tampoco tuvo aciertos.

El País
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12/08/2026, 22:01
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Bolillas del 5 de Oro en un sorteo en vivo.
Bolillas del 5 de Oro en un sorteo en vivo.
Foto: Natalia Rovira/El País.

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este miércoles 12 de agosto de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contó con un pozo de Oro de $ 24.508.650 y quedó vacante. El pozo de Plata era de $ 698.994 y quedó vacante. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha fue de $ 15.306.379 y también quedó vacante

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¿Qué números salieron en el Pozo de Oro?

  • 19
  • 23
  • 7
  • 39
  • 38
  • Bolilla extra: 40

¿Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha?

  • 42
  • 32
  • 43
  • 31
  • 36

El próximo sorteo tendrás pozos acumulados por $ 55.000.000

El pasado domingo se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 21, 27, 35, 39, 48 y la bolilla extra 5, para el de Oro; y 1, 12, 24, 34 y 46, para el Revancha.

Los distintos pozos de ese sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

  • Pozo de Oro: 0 aciertos
  • Pozo Revancha: 0 aciertos
  • Pozo de Plata: 0 aciertos

Se pueden verificar las jugadas en La Banca.

Bolillas del 5 de Oro.
Bolillas del 5 de Oro.
Foto: La Banca.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Boleta del 5 de Oro.
Boleta con apuestas del 5 de Oro.
Foto: Darwin Borrelli/El País.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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