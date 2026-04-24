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Sorteo del 5 de Oro de este jueves 23 de abril de 2026: números ganadores, pozos y aciertos

Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual este 23 de abril de 2026. Hubo cinco ganadores del pozo de Plata. Conozca los números ganadores.

El País
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23/04/2026, 21:53
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Bolillero del 5 de Oro.
Bolillero del 5 de Oro.
Foto: Captura La Banca.

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este jueves 23 de abril de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contaba con un pozo de Oro de $ 24.055.665 y quedó vacante. Hubo cinco aciertos del Pozo de Plata, repartiendo $ 143.425 a cada uno. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 16.016.517 y quedó vacante.

Qué números salieron en el Pozo de Oro

  • 33
  • 8
  • 7
  • 29
  • 2
  • Bolilla extra: 18

Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha

  • 7
  • 23
  • 34
  • 8

  • 29

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

Cómo jugar al 5 de Oro con Revancha desde el celular: cuatro opciones para apostar online

Mirá el sorteo del 5 de Oro

El pasado lunes se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 18, 25, 40, 42, 44 y la bolilla extra 5, para el de Oro; y 10, 18, 21, 29 y 44, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

  • Pozo de Oro: 0 aciertos
  • Pozo Revancha: 0 aciertos
  • Pozo de Plata: 1 acierto

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

Hombre colocando las bolillas del 5 de Oro Revancha
Hombre colocando las bolillas del 5 de Oro Revancha.
Foto: Natalia Rovira/Archio El País

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Sorteo del 5 de Oro.
Sorteo del 5 de Oro.
Foto: La Banca.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Un jugador ganó el pozo Revancha del 5 de Oro de más de US$ 1 millón y este es el local donde apostó

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