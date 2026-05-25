Seguí en vivo el sorteo del 5 de Oro de hoy domingo 24 de mayo de 2026: pozos acumulados de $ 49.000.000
Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se lleva a cabo en su horario habitual este 24 de mayo de 2026. El pozo de Oro es de $ 16.800.000 y el Revancha llega a los $ 32.200.000.
Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realiza este domingo 24 de mayo de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmite a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.
El sorteo de esta noche cuenta con un pozo de Oro de $ 16.800.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 32.200.000. En total, el acumulado es de aproximadamente $ 49.000.000, de acuerdo con lo que informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
El pasado jueves se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 10, 15, 19, 30, 33 y la bolilla extra 26, para el de Oro; y 7, 25, 32, 40 y 46, para el Revancha.
Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:
- Pozo de Oro: 0 aciertos
- Pozo Revancha: 0 aciertos
- Pozo de Plata: 2 aciertos
Se pueden chequear las jugadas en La Banca.
Mirá el sorteo del 5 de Oro en vivo
La transmisión en vivo del 5 de Oro comenzará pronto:
¿Cómo se juega al 5 de Oro?
Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.
Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.
Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.
Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.
También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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