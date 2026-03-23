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Sorteo del 5 de Oro del domingo 22 de marzo de 2026: consultá las bolillas ganadoras

El sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual el 22 de marzo de 2026. El pozo de Oro era de $ 47.000.000 y el Revancha llegó a los $ 6.000.000.

El País
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22/03/2026, 21:32
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Sorteo del 5 de Oro.
Sorteo del 5 de Oro.
Foto: Captura La Banca.

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este domingo 22 de marzo de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo contó con un pozo de Oro de $ 47.000.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha era de $ 6.000.000. En total, el acumulado fue aproximadamente de $ 53.000.000, de acuerdo con lo que informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

El jugador que ganó el pozo Revancha del 5 de Oro de más de US$ 300.000 apostó en esta subagencia

En esta ocasión, las bolillas sorteadas permitieron que solo se registre un ganador y este fue en el Pozo de Plaza. El Pozo de Oro y el Revancha permanecieron vacantes.

¿Qué números salieron en el Pozo de Oro?

  • 10
  • 29
  • 34
  • 26
  • 28
  • Bolilla extra: 38

¿Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha?

  • 16
  • 39
  • 17
  • 48
  • 14

Mirá el sorteo del 5 de Oro aquí:

El pasado miércoles se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 3, 8, 9, 26, 38 y la bolilla extra 10, para el de Oro; y 13, 19, 21, 25 y 34, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:· Pozo de Oro: 0 aciertos· Pozo Revancha: 1 acierto· Pozo de Plata: 1 acierto Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

Bolillas del 5 de Oro.
Bolillas del 5 de Oro.
Foto: Natalia Rovira/El País.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Boleta del 5 de Oro siendo impresa.
Boleta del 5 de Oro siendo impresa.
Foto: Leonardo Mainé

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

El jugador que ganó el pozo Revancha del 5 de Oro de más de US$ 1 millón apostó en este local de Montevideo

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