Sorteo del 5 de Oro del domingo 12 de julio de 2026: pozos con varios ganadores

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este domingo 12 de julio de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo contó con un pozo de Oro de $ 49.600.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha era de $ 27.700.000. En total, el acumulado fue de aproximadamente $ 77.300.000, de acuerdo con lo que informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Esta noche, los pozos fueron repartidos entre varios apostadores. El Pozo de Oro al igual que el Revancha resultaron con 2 ganadores cada uno, mientras que el Pozo de Plaza alcanzó los 4 aciertos.

¿Qué números salieron en el Pozo de Oro?

27

13

4

23

10

Bolilla extra: 26

¿Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha?

29

5

13

17

8

Mirá el sorteo del 5 de Oro aquí:

El pasado miércoles se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 5, 41, 44, 45, 46 y la bolilla extra 25, para el de Oro; y 13, 14, 21, 27 y 31, para el Revancha.

Los distintos pozos de ese sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

Pozo de Oro: 0 aciertos

Pozo Revancha: 0 aciertos

Pozo de Plata: 0 aciertos

Se pueden revisar las jugadas en La Banca.

Hombre colocando las bolillas del 5 de Oro Revancha. Foto: Natalia Rovira/Archio El País

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Boleta del 5 de Oro siendo impresa. Foto: Leonardo Mainé

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.